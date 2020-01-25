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В Фаниполе из задымлённой квартиры пятиэтажки спасены два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 января примерно в семь вечера в Фаниполе произошло задымление в квартире на втором этаже пятиэтажки.
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Владелец жилплощади после осмотра был отпущен домой, а его гость был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения лёгкой степени».
Эвакуация жильцов пятиэтажки не проводилась. Огнём повреждён диван на кухне.
Выясняется причина пожара, рассматривается версия неосторожности при курении.
Осенью 2019 года в Гомеле из горевшей квартиры был спасён пожилой мужчина.
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Новости Беларуси. 24 января примерно в семь вечера в Фаниполе произошло задымление в квартире на втором этаже пятиэтажки. По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие...
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