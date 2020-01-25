В Фаниполе из задымлённой квартиры пятиэтажки спасены два человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 января примерно в семь вечера в Фаниполе произошло задымление в квартире на втором этаже пятиэтажки.

По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели в помещении на полу 49-летнего хозяина. В квартире также находился его знакомый. Мужчин вынесли наружу и передали медикам.

Владелец жилплощади после осмотра был отпущен домой, а его гость был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения лёгкой степени».



Фото: Минское ОУМЧС

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