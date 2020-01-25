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В Фаниполе из задымлённой квартиры пятиэтажки спасены два человека

25.01.2020 17:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 января примерно в семь вечера в Фаниполе произошло задымление в квартире на втором этаже пятиэтажки. 

По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели в помещении на полу 49-летнего хозяина. В квартире также находился его знакомый. Мужчин вынесли наружу и передали медикам. 

Владелец жилплощади после осмотра был отпущен домой, а его гость был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения лёгкой степени». 

В Фаниполе из задымлённой квартиры пятиэтажки спасены два человека
Фото: Минское ОУМЧС 

Эвакуация жильцов пятиэтажки не проводилась. Огнём повреждён диван на кухне. 

Выясняется причина пожара, рассматривается версия неосторожности при курении. 

Осенью 2019 года в Гомеле из горевшей квартиры был спасён пожилой мужчина.

Он находился на полу в коридоре без сознания – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 24 января примерно в семь вечера в Фаниполе произошло задымление в квартире на втором этаже пятиэтажки.  По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие...
 
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