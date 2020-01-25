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Болгария выслала российских дипломатов, обвинив их в шпионаже

25.01.2020 17:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Болгария выслала российских дипломатов, обвинив их в шпионаже

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом.

В пятницу, 24 января, Болгария объявила персонами нон грата российского дипломата и сотрудника торгпредства. Послу России в Софии вручили соответствующие ноты.

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

В ведомстве напомнили, что болгарские власти объявили о выдворении российского дипломата и сотрудника торпредстава, причем не представили никаких вразумительных доказательств, пишут РИА Новости.

"Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений. Оставляем за собой право принять ответные меры", - говорится в заявлении.

 
 
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Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом.
 
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