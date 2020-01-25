Видеофакт: Эрдоган подарил Меркель символы роскоши и богатства





Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган участвовали в церемонии открытия турецко-германского университета, после нее президент Турции преподнес канцлеру Германии памятные подарки: изящное инкрустированное зеркало и старинный шлем.





Подобные зеркала в дорогой оправе и шлемы использовались во дворцах и символизируют силу, роскошь и богатство. Судя по кадрам, канцлера Германии презенты удивили и порадовали.





Меркель находится с рабочим визитом в Стамбуле. Она намерена обсудить с Эрдоганом ситуацию в Ливии, Сирии, экономическое сотрудничество.



