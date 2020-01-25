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«Люди науки фундаментально выстраивают бизнес». EPAM и ещё 3 фирмы, созданные белорусскими учёными
Источник материала: СТВ
О белорусской науке и государственно-частном партнёрстве в этой сфере говорили в программе
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:
То есть люди науки приходят, фундаментально выстраивают бизнес, и он притом долгосрочный. Есть и опыт того же «Изовака», который сделала профессура РТИ. И он живёт и работает и имеет мировое признание. Целый ряд фирм. Очень стабильно люди науки приходят, фундаментально относятся к своему делу, к подбору коллектива, и он долгосрочно живёт. И таких, поверьте, если бы штук сто фирм у нас было, то мы многие экономические проблемы решали бы на раз. Поэтому – поддержка молодых. А мы, слава Богу, тому старшему поколению, о котором мы сегодня говорили, о пенсионной реформе, они удержались на уровне ВУЗов, научных институтов, и они начали создавать сейчас школу, которую, мы видим, что подтягиваются молодые. Их надо подкреплять, потому что тот же ADANI – он на пять стипендий на свой факультет родной, который закончил, даёт. Wargaming этот опыт сделал. Другие предприниматели подтягиваются. И это такое частно-государственное партнёрство. Они даже не в фирму к себе заманивают людей, они науку поддерживают. И это очень ценно.
Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, доктор технических наук:
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О белорусской науке и государственно-частном партнёрстве в этой сфере говорили в программе «В обстановке мира».
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