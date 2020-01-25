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Грозил паралич, а теперь есть шанс на выздоровление. Уникальные операции на позвоночнике проводят витебские хирурги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уникальные для Беларуси операции на позвоночнике проводят витебские хирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алгоритмы лечения медики разработали совместно с коллегами из медуниверситета.
Впервые в стране витебчане стали использовать в послеоперационный период дополнительную стабилизационную систему, которая фиксирует позвоночник и сокращает на треть сроки реабилитации.
Сегодня в шутку Василий Дударов называет себя железным человеком. В его позвоночнике – 14 укрепляющих конструкций. Но еще два месяца назад было не до смеха: болело все тело, он даже не мог самостоятельно встать с кровати. В Витебск его из Орши привезли в лежачем положении.
Василий Дударов, житель Орши:
Болела спина давно. Но, как и многие, Василий к докторам не спешил. Занимался самолечением: мази и обезболивающее. Пока не стало совсем туго. Диагностика показала: разрушается позвоночник и сразу в нескольких местах. Заболевание не новое, его в своих трудах описывал еще Гиппократ. А вот новый алгоритм лечения внедрили совсем недавно. Разработали его сотрудники Витебского медицинского университета и практикующие хирурги областной больницы.
Анастасия Бут, корреспондент:
За три года прооперировали 75 пациентов, которые навсегда могли остаться парализованными. Причин заболевания много. Но исход, если не начать лечение, один – паралич. Вот почему так важно диагностировать заболевание на ранней стадии.
Николай Кондерский, заведующий отделением торакальной хирургии ВОКБ:
Артем Корнилов, ассистент кафедры госпитальной хирургии ВГМУ:
42 дня в стационаре вместо обычных 60. Благодаря внедренным разработкам, человек идет на поправку гораздо быстрее. Группу инвалидности дают только одному из десяти пациентов. Лечение, которое дает надежду на возвращение к полноценной жизни.
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Грозил паралич, а теперь есть шанс на выздоровление. Уникальные операции на позвоночнике проводят витебские хирурги
Новости Беларуси. Уникальные для Беларуси операции на позвоночнике проводят витебские хирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алгоритмы лечения...
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