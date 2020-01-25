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Грозил паралич, а теперь есть шанс на выздоровление. Уникальные операции на позвоночнике проводят витебские хирурги

25.01.2020 18:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уникальные для Беларуси операции на позвоночнике проводят витебские хирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алгоритмы лечения медики разработали совместно с коллегами из медуниверситета.

Грозил паралич, а теперь есть шанс на выздоровление. Уникальные операции на позвоночнике проводят витебские хирурги

Впервые в стране витебчане стали использовать в послеоперационный период дополнительную стабилизационную систему, которая фиксирует позвоночник и сокращает на треть сроки реабилитации.

Анастасия Бут продолжит тему.

Сегодня в шутку Василий Дударов называет себя железным человеком. В его позвоночнике – 14 укрепляющих конструкций. Но еще два месяца назад было не до смеха: болело все тело, он даже не мог самостоятельно встать с кровати. В Витебск его из Орши привезли в лежачем положении.

Грозил паралич, а теперь есть шанс на выздоровление. Уникальные операции на позвоночнике проводят витебские хирурги

Василий Дударов, житель Орши:
Операция была тяжелая, решился, сделали, сейчас себя чувствую хорошо. Все работает, ничего не болит. Молодцы врачи, что такое есть и что помогают.

Болела спина давно. Но, как и многие, Василий к докторам не спешил. Занимался самолечением: мази и обезболивающее. Пока не стало совсем туго. Диагностика показала: разрушается позвоночник и сразу в нескольких местах. Заболевание не новое, его в своих трудах описывал еще Гиппократ. А вот новый алгоритм лечения внедрили совсем недавно. Разработали его сотрудники Витебского медицинского университета и практикующие хирурги областной больницы.

Грозил паралич, а теперь есть шанс на выздоровление. Уникальные операции на позвоночнике проводят витебские хирурги

Грозил паралич, а теперь есть шанс на выздоровление. Уникальные операции на позвоночнике проводят витебские хирурги

Анастасия Бут, корреспондент:
Витебский медицинский университет оказывает поддержку и соседней, Могилевской области. Например, пациенты оттуда приезжают лечиться в Витебскую областную больницу. А на днях наша бригада врачей выехала в Могилев и сделала уникальную операцию. Во-первых, показала мастер-класс коллегам. А во-вторых, дала шанс на выздоровление могилевчанину трудоспособного возраста. Мужчина уже пришел в себя и совсем скоро встанет на ноги.

За три года прооперировали 75 пациентов, которые навсегда могли остаться парализованными. Причин заболевания много. Но исход, если не начать лечение, один – паралич. Вот почему так важно диагностировать заболевание на ранней стадии.

Грозил паралич, а теперь есть шанс на выздоровление. Уникальные операции на позвоночнике проводят витебские хирурги

Грозил паралич, а теперь есть шанс на выздоровление. Уникальные операции на позвоночнике проводят витебские хирурги

Николай Кондерский, заведующий отделением торакальной хирургии ВОКБ:
При своевременном выявлении мы можем удалить мертвые ткани и затем поставить металлический имплант. После этого у пациента длительный восстановительный период. Большие ограничения по движению, по нагрузке. Поэтому в послеоперационном периоде мы устанавливаем сзади дополнительную стабилизирующую систему. Это позволяет пациенту в ранние сроки активизироваться полностью.

Грозил паралич, а теперь есть шанс на выздоровление. Уникальные операции на позвоночнике проводят витебские хирурги

Грозил паралич, а теперь есть шанс на выздоровление. Уникальные операции на позвоночнике проводят витебские хирурги

Артем Корнилов, ассистент кафедры госпитальной хирургии ВГМУ:
Современные наши операции помогают снизить количество повторных госпитализаций, снизить количество рецидивов заболеваний, а также обеспечивают переход пациентов в более высокие функциональные неврологические классы, что улучшает их реабилитацию и может помочь вернуться этим людям в строй, к их хорошей нормальной жизни. И вернуть их трудоспособность, что тоже очень важно для человека.

42 дня в стационаре вместо обычных 60. Благодаря внедренным разработкам, человек идет на поправку гораздо быстрее. Группу инвалидности дают только одному из десяти пациентов.  Лечение, которое дает надежду на возвращение к полноценной жизни.

Грозил паралич, а теперь есть шанс на выздоровление. Уникальные операции на позвоночнике проводят витебские хирурги

Люди в материале: Анастасия Бут, Василий Дударов, Николай Кондерский, Артем Корнилов
 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Уникальные для Беларуси операции на позвоночнике проводят витебские хирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алгоритмы лечения...
 
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