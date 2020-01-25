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Весна будет ранней? Народные приметы до конца января
Источник материала: СТВ
28 января – Павлов день. Если утро ясное, то лето будет сухим и жарким, если ветрено – холодным, если идёт снег – дождливым, рассказали в программе
29 января – день Петра. Если подул северный ветер – готовься к морозам.
31 января – Афанасьев день. Ясная погода предвещает тёплую и раннюю весну.
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28 января – Павлов день. Если утро ясное, то лето будет сухим и жарким, если ветрено – холодным, если идёт снег – дождливым, рассказали в программе «Плюс-минус». 29...
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