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Весна будет ранней? Народные приметы до конца января

25.01.2020 19:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

28 января – Павлов день. Если утро ясное, то лето будет сухим и жарким, если ветрено – холодным, если идёт снег – дождливым, рассказали в программе «Плюс-минус».

29 января – день Петра. Если подул северный ветер – готовься к морозам.

Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

31 января – Афанасьев день. Ясная погода предвещает тёплую и раннюю весну.

Весна будет ранней? Народные приметы до конца января

Источник фото: pixabay.com

 

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28 января – Павлов день. Если утро ясное, то лето будет сухим и жарким, если ветрено – холодным, если идёт снег – дождливым, рассказали в программе «Плюс-минус». 29...
 
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