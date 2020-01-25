Весна будет ранней? Народные приметы до конца января

Источник материала: СТВ

28 января – Павлов день. Если утро ясное, то лето будет сухим и жарким, если ветрено – холодным, если идёт снег – дождливым, рассказали в программе «Плюс-минус» .

29 января – день Петра. Если подул северный ветер – готовься к морозам.

Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

31 января – Афанасьев день. Ясная погода предвещает тёплую и раннюю весну.





Источник фото: pixabay.com