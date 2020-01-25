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«Проявили свои силы». Как проходило открытое первенство Минской области по боксу памяти Николая Шеина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершилось открытое первенство Минской области по боксу памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Николая Николаевича Шеина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 25 января состоялись финальные бои.
В турнире приняли участие 111 спортсменов, среди прочих были даже призеры первенства Европы. Приехали боксеры из России и Украины. Парни соревновались в 13 весовых категориях и еще одна была у девушек. Победителей и призеров ждали ценные призы.
Алексей Галетич, МСМК по боксу:
У нас специальные призы – ювелирные изделия, боксерская амуниция, спортивное питание и спортивные вещи. Постарались уделить этому большое внимание.
На медалях у нас изображен портрет Николая Николаевича Шеина. Старались, чтобы у ребят были максимально достойные призы.
К слову, зал, в котором проходил турнир, уже не вмещает всех желающих, поэтому организаторы в 2021 году планирует расшириться и провести первенство в столичном Дворце спорта.
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«Проявили свои силы». Как проходило открытое первенство Минской области по боксу памяти Николая Шеина
Новости Беларуси. Завершилось открытое первенство Минской области по боксу памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Николая Николаевича Шеина, сообщили в...
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