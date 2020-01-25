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«​​​​​​​Проявили свои силы». Как проходило открытое первенство Минской области по боксу памяти Николая Шеина

25.01.2020 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершилось открытое первенство Минской области по боксу памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Николая Николаевича Шеина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 25 января состоялись финальные бои.

«​​​​​​​Проявили свои силы». Как проходило открытое первенство Минской области по боксу памяти Николая Шеина

В турнире приняли участие 111 спортсменов, среди прочих были даже призеры первенства Европы. Приехали боксеры из России и Украины. Парни соревновались в 13 весовых категориях и еще одна была у девушек. Победителей и призеров ждали ценные призы.

«​​​​​​​Проявили свои силы». Как проходило открытое первенство Минской области по боксу памяти Николая Шеина

Алексей Галетич, МСМК по боксу:
Проявили свои силы. Лучшая тренировка – это соревнования. Пригласили Россию и Украину, сильных ребят, чтобы вместе побоксировали, показали себя, проявили себя.

У нас специальные призы – ювелирные изделия, боксерская амуниция, спортивное питание и спортивные вещи. Постарались уделить этому большое внимание.

На медалях у нас изображен портрет Николая Николаевича Шеина. Старались, чтобы у ребят были максимально достойные призы.

«​​​​​​​Проявили свои силы». Как проходило открытое первенство Минской области по боксу памяти Николая Шеина

«​​​​​​​Проявили свои силы». Как проходило открытое первенство Минской области по боксу памяти Николая Шеина

К слову, зал, в котором проходил турнир, уже не вмещает всех желающих, поэтому организаторы в 2021 году планирует расшириться и провести первенство в столичном Дворце спорта.

«​​​​​​​Проявили свои силы». Как проходило открытое первенство Минской области по боксу памяти Николая Шеина

Люди в материале: Николай Шеин, Алексей Галетич
 
 
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Новости Беларуси. Завершилось открытое первенство Минской области по боксу памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Николая Николаевича Шеина, сообщили в...
 
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