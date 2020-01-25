Источник материала: Новости Волковыска

С завтрашнего дня, 26 января 2020-го, в Беларуси снова подорожают бензин и дизельное топливо. Стоимость автомобильного топлива на заправках увеличивается на 1 копейку.

В 2020 году это четвертое изменение цен на автомобильное топливо. Повышение цены топлива в концерне объясняют изменением нефтяных котировок и колебаниями курса белорусского рубля. Пока «Белнефтехим» не отказывается от копеечных подорожаний в рамках принятой политики сдерживания цен.

Цены на автомобильное топливо в Беларуси на 26 января 2020 года

АИ-92 -К5-Евро – 1 рубль 68 копеек;

-К5-Евро – 1 рубль 68 копеек; АИ-95 -К5-Евро – 1 рубль 78 копеек;

-К5-Евро – 1 рубль 78 копеек; АИ-98 -К5-Евро – 2 рубля;

-К5-Евро – 2 рубля; ДТ – 1 рубль 78 копеек.

Напомним, что в 2019 году розничная стоимость на топливо изменялись 28 раз, а в 2018 году – 27 раз.