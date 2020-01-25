|
В Москве -2, в Киеве +2. Погода в Европе на неделю с 27 января по 2 февраля
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают пасмурную погоду, дожди и +9. На три градуса теплее в Риме. Переменная облачность и +4 ожидается в Вене, рассказали в программе
В Мадриде прогнозируют осадки и +8. Та же картина в Софии, но немного прохладнее. В Афинах будет +15 и ясно.
В Риге и Вильнюсе в начале недели ожидаются дожди. +1 и облачно будет в Варшаве.
На градус теплее в Киеве, но возможен мокрый снег. В Москве прогнозируют -2 и переменную облачность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже синоптики обещают пасмурную погоду, дожди и +9. На три градуса теплее в Риме. Переменная облачность и +4 ожидается в Вене, рассказали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)