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В Москве -2, в Киеве +2. Погода в Европе на неделю с 27 января по 2 февраля

25.01.2020 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду, дожди и +9. На три градуса теплее в Риме. Переменная облачность и +4 ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Москве -2, в Киеве +2. Погода в Европе на неделю с 27 января по 2 февраля

В Мадриде прогнозируют осадки и +8. Та же картина в Софии, но немного прохладнее. В Афинах будет +15 и ясно.

В Москве -2, в Киеве +2. Погода в Европе на неделю с 27 января по 2 февраля

В Риге и Вильнюсе в начале недели ожидаются дожди. +1 и облачно будет в Варшаве.

Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На градус теплее в Киеве, но возможен мокрый снег. В Москве прогнозируют -2 и переменную облачность.

В Москве -2, в Киеве +2. Погода в Европе на неделю с 27 января по 2 февраля

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В Париже синоптики обещают пасмурную погоду, дожди и +9. На три градуса теплее в Риме. Переменная облачность и +4 ожидается в Вене, рассказали в...
 
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