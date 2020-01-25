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Топливо на АЗС в Беларуси с 26 января дорожает на 1 копейку. Литр 98-го теперь стоит 2 рубля
25.01.2020 19:16 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 26 января увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,68, АИ-95-К5-Евро - Br1,78, АИ-98-К5-Евро - Br2, ДТ - Br1,78.
Это четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 19 января: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.
Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.
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Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 26 января увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим". Цена бензина АИ-92-К5-Евро...
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