Топливо на АЗС в Беларуси с 26 января дорожает на 1 копейку. Литр 98-го теперь стоит 2 рубля

Источник материала: Виртуальный Брест

Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 26 января увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".





Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,68, АИ-95-К5-Евро - Br1,78, АИ-98-К5-Евро - Br2, ДТ - Br1,78.

Это четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 19 января: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.