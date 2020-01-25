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Видеофакт: трагедия в Гватемале. Лётчик-каскадёр погиб и убил двух человек на репетиции авиашоу

25.01.2020 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жертвами катастрофы на земле оказались два гражданина США, наблюдавшие за головокружительным полётом.


Лётчик-каскадёр Стив Андлин разбился в городе Эскуинтла на юге Гватемалы во время подготовки к шоу Iztapa LXV Anniversary. Видео крушения опубликовали на "Ютубе".

На кадрах видно, что самолёт некоторое время успешно выполняет фигуры высшего пилотажа, однако в какой-то момент его закручивает, он начинает падать, и лётчику не хватает совсем немного, чтобы вернуть управление над машиной. Самолёт врезается в землю по касательной.

Как уточняет портал Airlive, в результате катастрофы погибли три человека — пилот и двое граждан США, наблюдавших за полётом с земли. Лётчик Андлин был членом команды Red Bull. Во время своего последнего полёта он находился за штурвалом самолёта Zivko Edge 540.
 
 
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Жертвами катастрофы на земле оказались два гражданина США, наблюдавшие за головокружительным полётом.
 
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