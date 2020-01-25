ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коммунальники говорят, что из-за теплой зимы жировки белорусов полегчают. Посмотрели на сколько

25.01.2020 19:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси аномально теплая зима, за окном стабильный плюс. Благодаря этому белорусы в январе этого года израсходовали на 5,5% меньше электричества и на целых 18% меньше теплоэнергии. Об этом рассказали в Белэнерго. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как теплая погода отразилась на жировке.


В Белэнерго говорят, что из-за теплой зимы мы сэкономили 100 тысяч тонн топлива, которые обошлись бы государственному бюджету в 15 миллионов долларов.

— В январе этого года в сравнение с прошлым январем потребление тепловой энергии сократилось на 18%, а электроэнергии — на 5,5%, рассказали нам в Белэнерго.

Почему на отопление идет меньше гигакалорий понятно, а вот вычислить, почему мы сейчас тратим меньше электричества и связано ли это конкретно с теплой зимой сложно. Ведь узнать, кто и как использует электричество невозможно — на обогреватель или электрочайник. Кроме того, это показатели и по промышленному потреблению, сюда же входит то, что расходует транспорт и прочие.

Как рассказывают коммунальные службы, снижение потребления теплоэнергии отразиться и на наших жировках — они полегчают.

Наталия Рощина, замдиректора УП «Минсккоммунтеплосеть» в эфире программы «Новости» на канале «Белврусь 1» сказала, что в стандартной квартире площадью 60 квадратных метров экономия составит 5−6 рублей за квартал. То есть 1,7−2 рубля в месяц, если поделить на 3.

— Если сегодня сравнивать аномальные погодные условия по кварталу с 2018 годом, то в 2019 году на 158 000 гикалорий населению отпущено меньше тепла по сравнению с прошлым годом, — сказала она.

Как изменились платежи в разных квартирах

Мы посмотрели на примере конкретных квартир, сэкономили ли что-то их жильцы на отоплении в теплом декабре 2019 года и в этом же месяце 2018.

Владельцам однокомнатной квартиры площадью 21,1 квадратный метр в декабре 2018 года на отопление было затрачено 0,5039 Гкал. Тогда действовал тариф 16,9259 рубля за одну Гкал. Жильцам пришлось заплатить 8,53 рубля. В 2019 году за декабрь на отопление было израсходовано 0,4652 Гкал. Тариф был как и сейчас 18,4831 рубля. Заплатили за потребленный объем 8,60 рубля. Выходит, что жильцы квартиры из-за повышения тарифов сэкономили всего 7 копеек. Если бы тарифы не повышались, экономия составила бы 66 копеек.


Хозяева трешки площадью 79,6 квадрата сэкономили больше. Их счет за отопление в 2018 году был 19,97 рубля за 1,1805 Гкал. За декабрь прошлого года ушло 0,9043 Гкал. Заплатили за них 16,71 рубля. То есть даже с учетом повышения тарифов экономия составила 3,26 рубля.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе этого года Белорусы потребили меньше электроэнергии и тепла, чем начале прошлого.
 
Новости дня
Новости разные
 
С 26 января 2020 года в Беларуси снова дорожает бензин ⛽
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика