Коммунальники говорят, что из-за теплой зимы жировки белорусов полегчают. Посмотрели на сколько

Источник материала: Tut.by

В Беларуси аномально теплая зима, за окном стабильный плюс. Благодаря этому белорусы в январе этого года израсходовали на 5,5% меньше электричества и на целых 18% меньше теплоэнергии. Об этом рассказали в Белэнерго. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как теплая погода отразилась на жировке.





В Белэнерго говорят, что из-за теплой зимы мы сэкономили 100 тысяч тонн топлива, которые обошлись бы государственному бюджету в 15 миллионов долларов.

— В январе этого года в сравнение с прошлым январем потребление тепловой энергии сократилось на 18%, а электроэнергии — на 5,5%, рассказали нам в Белэнерго.

Почему на отопление идет меньше гигакалорий понятно, а вот вычислить, почему мы сейчас тратим меньше электричества и связано ли это конкретно с теплой зимой сложно. Ведь узнать, кто и как использует электричество невозможно — на обогреватель или электрочайник. Кроме того, это показатели и по промышленному потреблению, сюда же входит то, что расходует транспорт и прочие.

Как рассказывают коммунальные службы, снижение потребления теплоэнергии отразиться и на наших жировках — они полегчают.

Наталия Рощина, замдиректора УП «Минсккоммунтеплосеть» в эфире программы «Новости» на канале «Белврусь 1» сказала, что в стандартной квартире площадью 60 квадратных метров экономия составит 5−6 рублей за квартал. То есть 1,7−2 рубля в месяц, если поделить на 3.

— Если сегодня сравнивать аномальные погодные условия по кварталу с 2018 годом, то в 2019 году на 158 000 гикалорий населению отпущено меньше тепла по сравнению с прошлым годом, — сказала она.

Как изменились платежи в разных квартирах

Мы посмотрели на примере конкретных квартир, сэкономили ли что-то их жильцы на отоплении в теплом декабре 2019 года и в этом же месяце 2018.

Владельцам однокомнатной квартиры площадью 21,1 квадратный метр в декабре 2018 года на отопление было затрачено 0,5039 Гкал. Тогда действовал тариф 16,9259 рубля за одну Гкал. Жильцам пришлось заплатить 8,53 рубля. В 2019 году за декабрь на отопление было израсходовано 0,4652 Гкал. Тариф был как и сейчас 18,4831 рубля. Заплатили за потребленный объем 8,60 рубля. Выходит, что жильцы квартиры из-за повышения тарифов сэкономили всего 7 копеек. Если бы тарифы не повышались, экономия составила бы 66 копеек.





Хозяева трешки площадью 79,6 квадрата сэкономили больше. Их счет за отопление в 2018 году был 19,97 рубля за 1,1805 Гкал. За декабрь прошлого года ушло 0,9043 Гкал. Заплатили за них 16,71 рубля. То есть даже с учетом повышения тарифов экономия составила 3,26 рубля.