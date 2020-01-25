ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экстралига. Победа «Немана» над «Юностью» и другие итоги матчей второго этапа чемпионата

25.01.2020 20:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Три матча было сыграно в рамках второго этапа первой группы хоккейной экстралиги «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Центральный матч прошел в Гродно, где «Неман» принимал «Юность». Команда Сергея Пушкова добилась очень важной победы. За гродненцев точными бросками отличились Ремезов, Варивончик и Хильтутнен. Гродненцы набирают 3 очка и продолжают бороться с минчанами за первую строчку турнирной таблицы этапа победителей.

Экстралига. Победа «Немана» над «Юностью» и другие итоги матчей второго этапа чемпионата

Добывает вторую «викторию» кряду и «Шахтер». Солигорчане обыграли жлобинский «Металлург». «Гомель» нанес поражение «Динамо» из Молодечно.

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Три матча было сыграно в рамках второго этапа первой группы хоккейной экстралиги «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Центральный матч прошел в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Помогает справиться с головными болями, насморком и кашлем». Готовим напиток со специями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика