Экстралига. Победа «Немана» над «Юностью» и другие итоги матчей второго этапа чемпионата

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Три матча было сыграно в рамках второго этапа первой группы хоккейной экстралиги «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Центральный матч прошел в Гродно, где «Неман» принимал «Юность». Команда Сергея Пушкова добилась очень важной победы. За гродненцев точными бросками отличились Ремезов, Варивончик и Хильтутнен. Гродненцы набирают 3 очка и продолжают бороться с минчанами за первую строчку турнирной таблицы этапа победителей.





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