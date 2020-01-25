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«Помогает справиться с головными болями, насморком и кашлем». Готовим напиток со специями
Источник материала: СТВ
Слякоть и неустойчивый минус – самое время для инфекций. Слабый иммунитет – причина частых простудных заболеваний, плохого самочувствия и внешнего вида. Что пить, чтобы не болеть, рассказали в программе
Вадим Парханович, шеф-повар:
Ингредиенты: облепиха, лимон, апельсин, тимьян, мёд, бадьян, корица, душистый перец, имбирь, сахар, гвоздика, сухие листья брусники.
Вадим Парханович:
Добавляем в сотейник палочку корицы, цедру апельсина и лимона. Добавляем воду и начинаем кипятить.
Наш отвар готов и теперь мы его пробиваем блендером.
Добавляем сок лимона и апельсины. Такой отвар полезен при ангине и ларингите.
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Слякоть и неустойчивый минус – самое время для инфекций. Слабый иммунитет – причина частых простудных заболеваний, плохого самочувствия и внешнего вида. Что пить,...
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