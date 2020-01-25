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Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

25.01.2020 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как вычислить и обезвредить врага с помощью полученных навыков, интуиции и современной техники? Ответы на эти вопросы 25 января получили более 500 молодых белорусов, желающих связать свою судьбу с военной службой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Факультет внутренних войск Военной академии Беларуси сегодня распахнул свои двери будущим курсантам. Солдаты, кадеты и школьники из разных уголков нашей страны смогли не только ознакомиться с офицерским бытом, но и задать свои вопросы.

А вместе с ними и наш корреспондент Оксана Семашко.

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Евгений учится в девятом классе. Будущего военного в нем разглядели педагоги и пригласили на экскурсию на день открытых дверей на факультет внутренних войск Военной академии Беларуси. Встреча с курсантами и знакомство с боевой техникой его еще больше вдохновили на подачу документов в будущем именно сюда.

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Евгений Новиков, учащийся средней школы № 168 Минска:
Мы пришли, начали рассказывать о поступлении. Меня это заинтересовало. И я в будущем хочу отслужить в спецназе.

«Хочу отслужить». Как прошёл день открытых дверей на факультете внутренних войск Военной академии Беларуси

А вот Максим о военной жизни знает не понаслышке: солдат-срочник сейчас проходит службу. Но уже этой весной после дембеля будет готовиться к поступлению.

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Максим Чижёнок, военнослужащий в/ч 6713 Могилева:
Сам решился поступать и вот изъявил желание поехать сюда. И очень рад, что дали такую возможность.

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

С каждым годом число желающих учиться в Военной академии растет. Особой популярностью пользуется специальность «Управление подразделениями внутренних войск» с присвоением квалификации «юрист» на факультете внутренних войск. Сегодня его посетили больше чем полтысячи молодых людей со всей Беларуси.

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Как максимально точно составить фоторобот преступника и пресечь незаконные действия злоумышленника? Обо всем этом ребятам рассказали не только педагоги, но и сами курсанты. Проводить занятия максимально современно и динамично здесь помогают новейшие технологии.

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Все полученные навыки сразу закрепляют. На плацу – показательные выступления спецназа и кинологов.

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Мне больше всего понравилось выступление собак и как стреляли. И мне захотелось стать девушкой-военной.

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Оксана Семашко, корреспондент:
Чаще всего такие показательные выступления демонстрируются в реальных жизненных ситуациях. Но кроме повышения боевого мастерства здесь усиливают и техническую оснащенность.

Сейчас мы видим бронеавтомобиль «Лис». Расскажите, какими возможностями он располагает?

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Валерий Васюк, заместитель командира роты обеспечения спецопераций по технической части в/ч 3214 Минска:
Есть система автоматической подкачки колес. Не выходя из автомобиля, водитель нажимает специальную кнопку, колеса спускаются, проезжают труднопроходимую местность и сами подкачиваются.

Таких многотонников, скоростных и маневренных, еще несколько: Volat, БТР-80. Посидеть за рулем этих машин – мечта многих мальчишек. И сегодня военнослужащие ее исполнили.

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Крутая машина. Мне очень она нравится. В ней очень много функций.

Лейтенантские погоны на факультете внутренних войск сегодня могут получить только юноши. Но чтобы стать курсантом элитного вуза, как шутят здесь, нужно съесть немало солдатской каши, которой, кстати, сегодня и кормили будущих абитуриентов. Плюс отменное здоровье, а также дисциплина и серьезные намерения учиться.

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом

Люди в материале: Оксана Семашко, Евгений Новиков, Максим Чиженок, Владимир Гавдур, Валерий Васюк
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как вычислить и обезвредить врага с помощью полученных навыков, интуиции и современной техники? Ответы на эти вопросы 25 января получили более 500...
 
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