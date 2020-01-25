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БАТЭ победил в первом матче в новом сезоне

25.01.2020 20:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футболисты БАТЭ под руководством нового главного тренера Кирилла Альшевского провели первый матч в новом сезоне и обыграли в товарищеском матче «Витебск» со счетом 2:1.

Отметим, что формат у встречи был такой: три тайма по 30 минут разными составами. А в третьем тайме на поле вышли дублеры.

БАТЭ — ФК «Витебск» — 2:1 (1:0; 1:1; 0:0).

Минск. 25 января. Воздухоопорный манеж АБФФ.

БАТЭ: (первый тайм) А. Чичкан, А. Филипович, З. Волков, Б. Копитович, В. Малькевич, Д. Бага, Е. Яблонский (к), В. Виллюмссон, Н. Милич, М. Скавыш, Э. Мукам; (второй тайм) А. Чичкан, Д. Бессмертный, М. Мякиш, Е. Филипенко (к), Б. Настич, Е. Березкин, С. Драгун, В. Виллюмссон, П. Нехайчик, Б. Дубайич, И. Василевич; (третий тайм) А. Свирский, В. Пигас, Шалкович, Н. Супранович, В. Глинский, В. Бочеров (к), А. Дыгун, П. Пашевич, И. Нурадин, И. Калошкин, М.Гаевой.

Голы: 1:0 — М. Скавыш (24, пас — Н. Милич). 1:1 — Ион Николаеску (44). 2:1 — Б. Дубайич (59-г, пас — П. Нехайчик, со штрафного).

Счет в первом тайме открыл Максим Скавыш. Во втором футболисты «Витебска» сумели сравнять счет, отличился новичок команды Ион Николаеску, перешедший на правах аренды из солигорского «Шахтера».

Борисовчане смогли вырвать победу в первом поединке нового сезона на последней минуте второго тайма. Боян Дубайич в сутолоке у ворот «Витебска» оказался расторопнее и протолкнул мяч в сетку.

29 января БАТЭ отправится на первый сбор в турецкий Белек.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Футболисты БАТЭ под руководством нового главного тренера Кирилла Альшевского провели первый матч в новом сезоне и обыграли «Витебск».
 
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