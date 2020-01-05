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Модель с пятнистой кожей попала на обложку модного журнала

26.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушением пигментации кожи) Винни Харлоу попала на обложку модного журнала Vogue Greece. Кадры фотосессии опубликованы в ее Instagram-аккаунте, рассказывает lenta.ru

На одном из снимков 25-летняя знаменитость позирует в свободном платье в складку кремового цвета с декоративной нашивкой. Харлоу запечатлена босиком, ее волосы распущены. «Я даже не могу сказать, что это была моя мечта, которая теперь сбылась. Это просто сон... наяву», — указано в подписи к посту.

Ранее Харлоу приняла участие в последнем показе французского модельера Жана-Поля Готье. Модель вышла на подиум в комбинезоне из прозрачной ткани и с золотистыми нашивками в виде листьев на ногах и груди.

Модель Винни Харлоу получила известность благодаря своей необычной пятнистой коже. Она нередко показывает тело в откровенной одежде, участвуя в модных показах и фотосессиях.

Так, в январе она позировала в ярко-розовом бикини модного бренда HMN ALNS, верх которого состоял из небольших чашек треугольной формы со скрещенными завязками чуть ниже груди.

 
 
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Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушением пигментации кожи) Винни Харлоу попала на обложку модного журнала Vogue Greece
 
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