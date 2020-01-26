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Молодые, перспективные дипломанты областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам

26.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Наши герои – молодые, перспективные дипломанты областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Но, несмотря на юный возраст, у каждого за плечами солидный опыт участия и побед в районных и областных олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных и творческих проектах.

Молодые, перспективные дипломанты областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам
Сергей Качкин и Антон Грищенко

Антон Грищенко, десятиклассник Дуравичской школы, завоевал диплом 3-й степени по физике в областном этапе. Свое будущее Антон связывает с IT-технологиями и учебой на физмате БГУИР. К слову, молодой человек играет на гитаре, закончил хореографическое отделение школы искусств. Наставник Антона – руководитель учреждения, учитель физики Сергей Качкин – всегда рядом, тем более что он вырастил уже целую плеяду учеников-знатоков точной науки.

Молодые, перспективные дипломанты областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам
Дима Лутенков

Дима Лутенков учится в 10 классе Гусевицкой школы и серьезно изучает историю. Успешно преодолел все задания и занял 2-е место в областной олимпиаде. Несмотря на важную роль учителя Татьяны Вишняковой, Дмитрий много внимания уделяет самообразованию, мечтает стать студентом исторического факультета БГУ. И, будьте уверены, в скором времени мы услышим имя молодого ученого в области археологии.

Молодые, перспективные дипломанты областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам
Вадим Козлов и Иван Евтухов

Гимназист Иван Евтухов – дипломант 3-й степени по английскому языку областного этапа республиканской олимпиады. Увлечение иностранным языком у юноши появилось еще в младших классах, не без влияния старшего брата Павла. Иван также серьезно увлекается информатикой и считает знание иностранного языка одним из средств успешной научной работы в IT-сфере.

Упорству Вадима Козлова можно по-доброму позавидовать: молодой человек занял 3-е место по информатике – и все благодаря самоподготовке и занятиям с опытным гомельским педагогом, наставником успешных белорусских программистов Михаилом Долинским. «Не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед» – жизненное кредо юноши.

Молодые, перспективные дипломанты областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам
Маша Козлова и Галина Прищепова

Для Маши Козловой, одиннадцатиклассницы Уваровичской школы, совсем скоро прозвучит последний звонок, впереди – учеба в БГУ на факультете журналистики. Педагог Марии по белорусскому языку Галина Прищепова уверена, что с великолепным знанием родного языка у нее все обязательно получится. Диплом 3-й степени по белорусскому языку на областной олимпиаде – очередной успех девушки. Кроме того, Маша пишет стихи, участвовала в конкурсе «Гавары са мной па-беларуску». В ближайших номерах «Авангарда» мы разместим ее работы.
Вот такие они, наши юные земляки. Пожелаем им удачи, новых побед и достижения всех намеченных целей.

Наталья ЛОГУНОВА
Фото Ирины Палубец

 
 
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Наши герои – молодые, перспективные дипломанты областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Но, несмотря на юный возраст, у...
 
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