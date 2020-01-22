Пышнотелые красавицы. Dolce & Gabbana выпустил рекламную кампанию по мотивам шедевров Рубенса

Источник материала: Tut.by

Знаменитый итальянский модный дом Dolce & Gabbana представил красивую рекламную кампанию, вдохновением которой послужили работы фламандского живописца Питера Пауля Рубенса. Фотографии и видео бренд представил в своем аккаунте в инстаграме.

В фотосессии приняли участие нестандартные модели, в том числе женщины и мужчины плюс-сайз. Съемка выполнена в жанре ню, в котором часто работал великий мастер, работавший на стыке эпох Возрождения и барокко. Для своих произведений Рубенс, как правило, выбирал пышнотелых натурщиц, при этом он не скрывал несовершенства их фигур, а преподносил как достоинство. Предпочтения художника даже привели к появлению такого понятия, как «рубенсовская женщина».

В 20 веке долгое время идеалом красоты считалась худая модель образца Твигги или Кейт Мосс, однако с развитием бодипозитива на модные подиумы вышли такие модели, как Эшли Грэм, а образ рубенсовской девушки перестал казаться чем-то непривычным. Эту идею и стремились подчеркнуть модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана.

Вещи из новой коллекции доступны в широкой размерной линейке вплоть до итальянского 54-го размера (международный XXL).