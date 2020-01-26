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В Толочинском районе фура насмерть сбила мужчину
Источник материала: Tut.by
Авария произошла около 18 часов вечера 24 января на дороге М-1 недалеко от деревни Муравничи Толочинского района,
33-летний водитель автопоезда DAF сбил 41-летнего пешехода. По предварительным данным, мужчина внезапно вышел на проезжую часть.
Пешеход скончался на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Авария произошла около 18 часов вечера 24 января на дороге М-1 недалеко от деревни Муравничи Толочинского района.
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