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В Толочинском районе фура насмерть сбила мужчину

26.01.2020 08:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла около 18 часов вечера 24 января на дороге М-1 недалеко от деревни Муравничи Толочинского района, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

33-летний водитель автопоезда DAF сбил 41-летнего пешехода. По предварительным данным, мужчина внезапно вышел на проезжую часть.

Пешеход скончался на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

 
 
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Авария произошла около 18 часов вечера 24 января на дороге М-1 недалеко от деревни Муравничи Толочинского района.
 
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