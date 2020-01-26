10 лет исследований и открытий лаборатории Полесского госуниверситета

Источник материала: Полесская правда

Лаборатория «Лонгитудиальные исследования» в Полесском государственном университете существует с 2009 года. За первое десятилетие работы накоплены уникальные знания и опыт в области лабораторной диагностики, активно применяются инновационные технологии.

В основе применяемых подходов лаборатории – как собственные авторские разработки, так и современные методики, используемые в молекулярно-биологических исследованиях и лабораторной диагностике по всему миру.

– Первоначально наша лаборатория была основана как научно-исследовательская, а сегодня она находится в статусе отраслевой. Свой старт лаборатория начала с генетических исследований, то есть поиска связи между структурой генома человека и определенными заболеваниями или качествами. Изучение влияния генетической составляющей на предрасположенность к занятиям различными видами спорта позволяет прогнозировать закономерности развития физических качеств спортсмена, определить подходы коррекции тренировочных программ спортсменов с учетом их генетического профиля.

К примеру, генетически могут быть заложены выносливость, сила, быстрота. Можно определить генетическую предрасположенность к формированию различных заболеваний, – рассказывает заведующая отраслевой лабораторией «Лонгитудиальные исследования» Татьяна Лебедь.

В копилке лаборатории уже 12 крупных завершенных научно-исследовательских работ, многочисленные научные проекты. Основные направления – фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные разработки в области естественных наук (молекулярной биологии, генетики, медицины и других), ДНК-технологии в медицине, физической культуре и спорте, разработка отечественных диагностических тест-систем для нужд медицины, физической культуры и спорта. Также сотрудники работают над проведением клинических, биохимических и иммуноферментных лабораторных исследований, молекулярно-генетических исследований полиморфизмов генов, ассоциированных с занятиями спортом и мультифакториальными социально-значимыми заболеваниями.

Лаборатория ПолесГУ оснащена отличной материальной базой и современными приборами. Она уникальна в своем роде, потому что некоторые из приборов единичны не только в Пинске, но и в Брестской области. Именно поэтому в лабораторию часто обращаются для выполнения различных диагностических исследований не только учреждения здравоохранения города, но и области. Тесно сотрудничают здесь с центральной поликлиникой, больницей, женской консультацией, роддомом, детской больницей, стоматологической поликлиникой. Результаты биохимических, гематологических, генетических, иммунологических исследований помогают медикам поставить правильный диагноз и назначить необходимое лечение, а значит, сохранить здоровье и спасти жизни пациентов.

В лаборатории оказывают услуги населению – любой человек может обратиться за помощью и пройти нужные исследования. Их в прейскуранте учреждения более ста – начиная от общего анализа крови и заканчивая исследованиями на инфекции, вирусы, паразиты, онкомаркеры, гормоны щитовидной железы, аллергены, определение показателей аутоимунных заболеваний и многое другое.

Одно из важнейших направлений работы отраслевой лаборатории – участие в учебном процессе, ведь именно здесь студенты старших курсов биотехнологического факультета ПолесГУ проходят практическое обучение, осваивая работу на современном оборудовании. Немногие вузы могут похвастаться такой технической оснащенностью. А в сотрудничестве с профессорско-преподавательским составом кафедр университета в лаборатории рождаются научные идеи и разрабатываются актуальные темы кандидатских и доктор-ских диссертаций. Оборудование позволяет проводить генетические исследования не только в медицине, но и в растениеводстве и ветеринарии.

Многое сделано сотрудниками лаборатории, но впереди еще много открытий и задач. Сейчас идет работа над научными темами, которые касаются медицины и спорта высоких достижений. Некоторые из них финансируются за счет Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и инновационного фонда Брестского облисполкома. К примеру, проводятся исследования, как влияют большие физические нагрузки на состав и структуру костной ткани юных спортсменов, а также определение генетических причин, лежащих в основе формирования аллергических заболеваний. Еще одно направление – изучение молекулярно-генетических механизмов стрессоустойчивости людей с ограниченными возможностями, занимающихся спортом. Совместно с Пинскими центральной поликлиникой и больницей реализуется важный проект по определению генетической предрасположенности к нефропатии почек.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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