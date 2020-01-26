С белым сочетается все! Примеры минских квартир, хозяева которых не побоялись этого цвета

Источник материала: Tut.by

Белые интерьеры, если они грамотно продуманы дизайнером, никогда не будут казаться скучными или стерильными. К тому же белый цвет, взятый за основу, всегда можно разбавить яркими деталями и на выходе получить стильное решение. Отлично справляются с белым скандинавы, но и у нас мы нашли удачные примеры белоснежных минских квартир.



Фото: realt.by

Основным цветом в интерьере четырехкомнатной квартиры на улице Бельского стал белый цвет. Причем белый тут были использован не только в качестве фона, но и в обстановке. Любители ИКЕА безусловно найдут тут много вещей этого шведского бренда.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Интерьер пятикомнатной квартиры, расположенной в Троицком предместье. Ее площадь — 119 квадратных метров. Дизайн квартиры выполнен в классическом стиле, который, с учетом месторасположения, тут напрашивается сам по себе.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by