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С белым сочетается все! Примеры минских квартир, хозяева которых не побоялись этого цвета
Источник материала: Tut.by
Белые интерьеры, если они грамотно продуманы дизайнером, никогда не будут казаться скучными или стерильными. К тому же белый цвет, взятый за основу, всегда можно разбавить яркими деталями и на выходе получить стильное решение. Отлично справляются с белым скандинавы, но и у нас мы нашли удачные примеры белоснежных минских квартир.
Основным цветом в интерьере четырехкомнатной квартиры на улице Бельского стал белый цвет. Причем белый тут были использован не только в качестве фона, но и в обстановке. Любители ИКЕА безусловно найдут тут много вещей этого шведского бренда.
Интерьер пятикомнатной квартиры, расположенной в Троицком предместье. Ее площадь — 119 квадратных метров. Дизайн квартиры выполнен в классическом стиле, который, с учетом месторасположения, тут напрашивается сам по себе.
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