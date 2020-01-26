Эксперты делятся хитростями плоского живота

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Сколько раз вы слышали фразу «пресс делается на кухне»? Этими словами часто подчеркивают важность здоровой диеты для тех, кто хочет заполучить тонкую талию. Но достаточно ли только правильного питания? PopSugar рассказывает, как можно сделать плоский живот — и почему на часовой тренировке пресс советуют качать не больше 6 минут.



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Что влияет на плоский живот?

По словам физиолога и фитнес-консультанта Тома Холланда, диета — действительно самый важный фактор успеха, когда речь касается плоского живота. Можно сколько угодно тренироваться и работать над мышцами, но без здорового питания пресс не станет заметнее — он будет прятаться под слоем жира.

Тип телосложения человека тоже играет свою роль. Сертифицированный диетолог-нутрициолог Эрин Коутс отмечает: «Каждое тело уникально, и некоторым проще „создать“ свой пресс, чем другим».

Как поможет питание?

«Продукты, которые мы едим, сказываются на состоянии тела, — говорит Эрин Коутс. — Вы можете наращивать мышцы в тренажерном зале, но чтобы их увидеть, нужно добавить к тренировкам здоровое питание».

Первый шаг к изменениям — ментально настроиться. Создание визуально заметного пресса — отличная цель, но тут важно избегать сравнений себя с «идеалами» из телевизора или интернета. И, чтобы задача перед вами стояла более конкретная, первоначально можно стремиться к более низкому содержанию жира в организме в целом.



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Когда есть цель, нужно посмотреть на ежедневные привычки в еде и начать их постепенно корректировать. Коутс рекомендует брать ссобойки вместо того, чтобы есть в кафе, ограничить количество потребляемых вместе с десертами и выпечкой калорий. Еще одна полезная привычка — есть только тогда, когда вы голодны , чтобы избегать лишних калорий, которые не нужны организму.

Также диетолог советует есть больше здоровой еды. Включить в рацион фрукты и овощи, белок (курица, рыба) и здоровые жиры, которые есть в авокадо, оливковом масле, орехах, семенах. Также нужно ограничить (а лучше исключить) потребление рафинированных продуктов, добавленных сахаров, транс-жиров, продуктов с высоким содержанием соли (чипсы, крекеры, пирожные, печенье). Помимо того, что такие продукты потенциально вредят фитнес-целям, замечет диетолог, они заставляют вас чувствовать себя менее энергичными.

Но тренироваться все-таки надо?

Вторая часть успеха в деле с прессом — правильное сочетание различных видов нагрузок. Кардиотренировки помогают сжигать калории и контролировать аппетит , в то время как силовые упражнения — строить мышечную массу, которая повышает метаболизм и помогает сжигать калории даже после окончания занятий в зале.



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Но упражнения на пресс, отмечает Том Холланд, на последнем месте в порядке важности. Здесь эксперт применяет «правило 10%»: упражнения на пресс должны составлять 10% от каждой тренировки, что равно шести минутам на часовом занятии или трем минутам на получасовом. Тратить на них больше времени — значит отвлекаться от сжигания калорий и строительства мышц. Если вы правильно тренируетесь, ваш пресс будет работать и тогда, когда вы его намеренно не качаете.

Подытожим

Эксперты согласны, что главный критерий хорошего пресса — правильное питание, но они говорят, что упражнения тоже важны (даже если идеального пресса сложно добиться в силу вашего телосложения). Играют роль и менее контролируемые факторы — гормоны и генетика. Тем не менее Эрин Коутс убеждена, что каждый может быть стройным при правильной диете и подобранной активности.

Это доказывают и исследования: сочетание двух аспектов — здорового питания и физических упражнений — дает лучшие результаты по снижению веса и приближает вас к желанному рельефному прессу.