Лукашенко выразил Эрдогану соболезнования в связи с землетрясением

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с сильным землетрясением в провинции Элязыг на востоке страны, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли данное известие», – говорится в сообщении. Белорусский лидер пожелал жителям пострадавших районов скорейшего возвращения к привычной жизни.