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Лукашенко выразил Эрдогану соболезнования в связи с землетрясением
26.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с сильным землетрясением в провинции Элязыг на востоке страны, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
«Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли данное известие», – говорится в сообщении. Белорусский лидер пожелал жителям пострадавших районов скорейшего возвращения к привычной жизни.
По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 22 человека, больше тысячи пострадали. Ранее
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Президент Беларуси также пожелал жителям пострадавших районов скорейшего возвращения к привычной жизни.
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