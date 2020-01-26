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Лукашенко выразил Эрдогану соболезнования в связи с землетрясением

26.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с сильным землетрясением в провинции Элязыг на востоке страны, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли данное известие», – говорится в сообщении. Белорусский лидер пожелал жителям пострадавших районов скорейшего возвращения к привычной жизни.

По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 22 человека, больше тысячи пострадали. Ранее соболезнования выразил и президент России Владимир Путин.



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Президент Беларуси также пожелал жителям пострадавших районов скорейшего возвращения к привычной жизни.
 
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