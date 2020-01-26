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Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд
Источник материала: Партизан
Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
Это произошло благодаря росту котировок подконтрольного Маску автопроизводителя Tesla, которые за неделю до четверга, 23 января, выросли на 16% (с начала года — более чем на 30%).
В результате капитализация Tesla впервые пробила отметку в $100 млрд и, по состоянию на 26 января, составляет $101,8 млрд.
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Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
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