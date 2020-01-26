Пересмотрят пособия и пенсии, пересчитают тунеядцев, банки поднимут комиссии. Что меняется с февраля

Источник материала: Tut.by

С 1 февраля в Беларуси поднимут пособия на детей, а также повысят цены на некоторые марки сигарет (в некоторых случаях сразу на 35 копеек). Со следующего месяца для белорусов подорожают визы в шенген. Власти также пересмотрят бюджет прожиточного минимума и минимальные трудовые и социальные пенсии. Бюджетники январские зарплаты, которые будут рассчитаны по новым правилам. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения, которые повлияют на размер кошельков, ожидают белорусов в феврале.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Вырастут пособия по на детей

В Беларуси с 1 февраля вырастут пособия на детей до 3 лет. Повышение составит от 29,37 до 37,76 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка составит 405,48 рубля, на второго и последующих детей — 463,4 рубля. На ребенка-инвалида до 3 лет выплаты вырастут до 521,33 рубля в месяц.

С 1 февраля также должен быть пересмотрен размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, но точные цифры еще не озвучили. Власти должны также с 1 февраля пересмотреть минимальные потребительские бюджеты.

Банки вводят комиссию за платежи наличными в кассах

Банки пересматривают комиссию за прием платежей наличными в кассах. Так, Paritetbank с 1 февраля введет комиссию за прием и пересчет наличных денежных средств во всех кассах по платежам в пользу производителей услуг — участников ЕРИП. Сейчас эту комиссию взимают не во всех кассах. За каждый платеж нужно заплатить 2 рубля. Не нужно платить комиссию при совершении платежей в госбюджет — налогов, сборов, пошлин, штрафов.

Ранее БПС-Сбербанк с 20 января повысил комиссию за прием наличных денег и совершение операции по банковской платежной карточке в кассе банка по платежам в пользу производителя услуг с 3 до 5 рублей. Вознаграждение взимается за каждый платеж. Беларусбанк также в этом году пересмотрел сборник вознаграждений за операции физлиц. Комиссия за прием наличных денежных средств (совершение операции по банковской платежной карточке) в кассе банка по платежам в пользу производителей услуг выросла до 2 рубля за каждый платеж.

Шенгенские визы подорожают до 80 евро

Со 2 февраля 2020 года вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс Евросоюза, который, помимо прочих изменений, предусматривает увеличение визового сбора для граждан всех стран — до 80 евро. Для Беларуси такое увеличение будет временным, только до вступления в силу подписанного 8 января 2020 года Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, в соответствии с которым визовый сбор автоматически и навсегда снизится с 80 до 35 евро для граждан Беларуси. Соглашение вступит в силу, предположительно, с 1 июня.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Обновят базу тунеядцев

В Беларуси в феврале обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение.

Напомним, первые списки не занятых в экономике сформировали к 1 февраля 2019 года. После этого их ежеквартально обновляют. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.

Планировалось, что тунеядцы с октября 2019 года будут полностью оплачивать отопление и газ. Однако власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года.

При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Минтруда не раскрывает эту информацию. Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла , что в базе не занятых в экономике числится около 500 тысяч человек. Откуда нашли столько иждивенцев и кто попал в эту базу, министр не уточняла. Ирина Костевич также не пояснила, включают ли в их число родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Если с учетом этих категорий, то получаются одни цифры, а если без учета, то меньше.

Бюджетники получат зарплаты по новым правилам

В феврале бюджетники получат январские зарплаты, которые будут рассчитаны по новым правилам. Напомним, для бюджетников с 1 января ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Власти ранее уверяли , что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премий.

В Минтруда ранее пояснили , почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. При сравнении зарплат за декабрь и январь чиновники не будут учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. К примеру, ночные смены, совмещение, замена временно отсутствующего работника, за сверхурочную работу, за выход в выходной и праздники. Если от декабрьской зарплаты отнять все эти доплаты, то в январе получки не будут ниже, чем месяцем ранее.

Пересмотрят минимальные трудовые и социальные пенсии

С 1 февраля власти пересмотрят минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Пересмотрят, к примеру, соцпенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства, надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше. Конкретные размеры пенсий, которые будут действовать с февраля, пока не озвучили.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Подорожают сигареты, на табачный рынок выйдет новый игрок

В Беларуси с 1 февраля подорожают сигареты. На некоторые сигареты цены вырастут сразу на 35 копеек. При этом на табачный рынок выходит новый игрок — компания «Интер Тобакко» бизнесмена Алексея Олексина. Ранее этой компании разрешили импортировать в Беларусь сигареты L&M, Parliament, Marlboro, а также организовать производство табачных изделий на территории промышленной зоны Шабаны.

Список сигарет, которые подорожают с 1 февраля, можно ознакомиться на сайте МНС.