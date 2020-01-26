Из-за кого развернули самолет на Мюнхен?





onliner.by Дмитрий. Вот что он рассказал о произошедшем после посадки самолета в Гродно. Этим рейсом в Мюнхен летел читательДмитрий. Вот что он рассказал о произошедшем после посадки самолета в Гродно.





— Вошли люди в зеленой форме — скорее всего, пограничники. Они вызвали несколько пассажиров (шестерых: двое из одной семьи, четверо — из другой, если не ошибаюсь), вывели их с вещами на улицу. Обыскали места, где те сидели. <...> Пассажиров, которым предстояло выйти, называли по фамилии. Вероятно, это были муж с женой и их родители постарше. Вроде бы выводили еще четырех людей, но их потом вернули (возможно, они были с маленькими детьми, но я не уверен). Выглядели они необрадованными, что естественно, но и в истерике не бились. Двое были с одной фамилией, четверо с другой. Все названные люди перед рейсом сидели вместе большой компанией, по-моему, выпили даже по бокалу шампанского. Но пьяными они не были.





Пассажир самолета в разговоре с корреспондентом Onliner вспомнил фамилии, которые называли люди в форме: Рудник и Криштапович. Известные в Беларуси фамилии. Их назвал и еще один пассажир.





Напомним, что Петр Рудник с декабря 2008 года по декабрь 2014 года занимал должность председателя Могилевского областного исполнительного комитета. Михаил Криштапович был членом Совета республики. О них идет речь или об однофамильцах, официального ответа пока нет. Авиакомпания «Белавиа» и Государственный пограничный комитет никак не прокомментировали произошедшее.