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В Гродно активисты в суде заклеили себе рты и спели гимн БНР

26.01.2020 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время оглашения приговора активисты начали петь «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» и выкрикнули «Жыве Беларусь!».

24 января в Гродненском областном суде состоялось последнее судебное заседание по жалобам активистов на решения судов районов города. Решение суда Ленинского района Гродно обжаловал Сергей Веремеенко, которому присудили штраф в 10 базовых величин за акцию за независимость Беларуси, пишет Hrodna.life.

В начале Сергей попросил разрешения вести прямую видеотрансляцию. Судья Николай Рачинский ее запретил. Тогда Сергей заявил отвод судье. Николай Рачинский не удовлетворил отвод.

Во время перерыва активисты Николай Саляник и Валерий Куляев, которые пришли поддержать Веремеенко, в знак протеста заклеили себе рты скотчем.

Судья зачитал жалобу. Как и других активистов, Сергея осудили по ст.23.34 КоАП РБ — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Его обвиняли в том, что 15 декабря он находился на акции за независимость Беларуси и публично высказывал свое отношение к интеграции Беларуси и России.

Сергей настаивал, что действовал в рамках ст.57 Конституции, и защищать независимость страны — его святая обязанность. В результате судья оставил решение суда Ленинского района без изменений. Во время оглашения результата активисты начали петь «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» и выкрикнули «Жыве Беларусь!».

Гродненский областной суд не удовлетворил жалобы пятерых активистов, которых осудили за акцию против интеграции Беларуси и России: Ежи Григенчи, Владимира Арцымана, Николая Саляника, Вадима Саранчукова и Сергея Веремеенко. Они будут обращаться в Комитет по правам человека. Также активисты планируют написать заявления в следственный комитет и прокуратуру, чтобы они проверили работу судей.
 
Теги: Гродно
 
 
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Во время оглашения приговора активисты начали петь «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» и выкрикнули «Жыве Беларусь!».
 
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