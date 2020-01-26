|
Инвестор из Конго создаст в Беларуси производство спичечной соломки
Источник материала: Партизан
В Беларуси зарегистрирована компания «Белмэтч», которая займется производством спичечной соломки, сообщили в Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП).
Инвестор проекта - компания SOCALCO SARL (Конго), которая входит в группу компаний DEWJI International со штаб-квартирой в ОАЭ. Компания приняла решение о создании производства в Витебской области и рассматривает преференциальный режим свободной экономической зоны "Витебск" в качестве основной площадки.
Проект иностранной компании заключается в создании производства спичечной соломки, которая затем будет экспортироваться для последующей обработки.
SOCALCO SARL является крупнейшим производителем спичек на африканском континенте.
Показательно, что новость о создании нового спичечного производства практически совпала по времени с новостью о
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси зарегистрирована компания «Белмэтч», которая займется производством спичечной соломки, сообщили в Национальном агентстве инвестиций и приватизации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)