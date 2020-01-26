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Девочка сделала себе макияж и поставила отца в неловкое положение
Источник материала: СТВ
Пользователь Reddit показал снимок, на котором его 3-летняя дочка сделала себе макияж. Такой вид ребёнка может насторожить.
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В комментариях пользователи сказали, что сначала ожидали прочитать грустную историю и были очень рады, когда поняли, что это просто детская шалость.
А вот когда ребёнок подрастёт, то и забот у отца станет больше. Недавно мы рассказывали об одном случае, когда папа девушки составил список вопросов для её молодого человека.
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Пользователь Reddit показал снимок, на котором его 3-летняя дочка сделала себе макияж. Такой вид ребёнка может насторожить. Автор публикации пояснил, что его дитя...
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