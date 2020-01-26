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Девочка сделала себе макияж и поставила отца в неловкое положение

26.01.2020 11:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пользователь Reddit показал снимок, на котором его 3-летняя дочка сделала себе макияж. Такой вид ребёнка может насторожить. 

Автор публикации пояснил, что его дитя воспользовалось блеском. Мужчина также добавил, что ему очень повезло, ведь сделай девочка это не в субботу, то в учреждении образования воспитатели почти наверняка сообщили бы об увиденном в службу защиты детей. 

Девочка сделала себе макияж и поставила отца в неловкое положение
Фото: reddit.com/user/TheTonz 

В комментариях пользователи сказали, что сначала ожидали прочитать грустную историю и были очень рады, когда поняли, что это просто детская шалость. 

А вот когда ребёнок подрастёт, то и забот у отца станет больше. Недавно мы рассказывали об одном случае, когда папа девушки составил список вопросов для её молодого человека.

Они весьма впечатляют – здесь подробнее

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Пользователь Reddit показал снимок, на котором его 3-летняя дочка сделала себе макияж. Такой вид ребёнка может насторожить.  Автор публикации пояснил, что его дитя...
 
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