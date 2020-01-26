ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Патологический нарцисс, китайский диктатор и безответственный Facebook. Главное из выступления Сороса в Давосе

26.01.2020 11:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Финансист Джордж Сорос в ходе выступления на полях форума в Давосе назвал два главных вызова для открытых обществ, обозвал Дональда Трампа «абсолютным нарциссом» и обвинил Facebook в работе на него.

Патологический нарцисс, китайский диктатор и безответственный Facebook. Главное из выступления Сороса в Давосе

Что угрожает открытым обществам


«Мир переживает трансформационный период. Выживание открытых обществ оказалось под угрозой. Вместе с тем есть еще один кризис, который даже серьезнее, — изменение климата, которое ставит под угрозу выживание нашей цивилизации. Эти две проблемы вдохновили меня на то, чтобы сегодня вечером объявить о самом важном проекте в моей жизни (речь идет о создании глобального университета. — ред.)», — начал свое выступление Сорос, пишет "Новое время".

Он отметил, что открытые общества не всегда нуждались в защите.

«Около 40 лет назад, когда я занялся тем, что называю „политической филантропией“, ветер дул нам в спину и нес вперед. Международное сотрудничество преобладало даже в разрушающемся и идеологически обанкротившемся Советском Союзе. Помните марксистский лозунг „Пролетарии всех стран, соединяйтесь“? Тогда Евросоюз, воплощение открытых обществ, был на подъеме. Но после краха 2008 года ситуация повернулась против открытых обществ из-за провала международного сотрудничества. Это в свою очередь ведет к национализму, а он большой враг открытого общества», — сказал финансист.

По словам Сороса, в середине прошлого года он «все еще питал надежды на то, что произойдет еще один поворот в направлении международного сотрудничества». Выборы в Европейский парламент неожиданно привели к благоприятному результату. Явка увеличилось на 8%, «молчаливое большинство высказалось за расширение европейского сотрудничества».

«Но к концу года мои надежды были разрушены. Сильнейшие державы — США, Китай и Россия — оставались в руках потенциальных или настоящих диктаторов, а ряды авторитарных правителей продолжали расти. Борьба за предотвращение Brexit, который вреден и для Великобритании, и для ЕС, завершилась сокрушительным поражением. Национализм продвинулся, а не дал задний ход», — заявил Сорос.

Он отметил, что в Индии Нарендра Моди, переизбранный премьер-министром на демократических выборах, «создал индуистское националистическое государство». Он притесняет Кашмир, полуавтономный мусульманский регион, и грозит лишить миллионы мусульман гражданства. В Латинской Америке продолжает развиваться гуманитарная катастрофа. По состоянию на начало этого года почти пять миллионов венесуэльцев эмигрировали, что привело к огромным пр лемам в соседних странах. Президент Бразилии Жаир Болсонару не смог предотвратить уничтожение дождевых лесов в стране, а участники климатической конференции ООН в Мадриде — прийти к согласию. В довершение всего северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогодней речи пригрозил США ядерным оружием, а импульсивные действия Трампа усилили риск конфронтации на Ближнем Востоке.


Что движет Трампом и Си Цзиньпином


«Отношения между США и Китаем стали невероятно сложными. В них трудно разобраться. Взаимоотношения между двумя президентами — Дональдом Трампом и Си Цзиньпином — дают нам полезную подсказку. Оба сталкиваются с внутренними ограничениями и различными врагами. Оба пытаются расширить свою власть до максимального предела и даже дальше. Хотя оба президента находят некоторые взаимовыгодные причины для сотрудничества, у них совершенно разная мотивация. Президент Трамп — мошенник и абсолютный нарцисс, который хочет, чтобы мир вращался вокруг него. Когда его фантазия о том, чтобы стать президентом, осуществилась, нарциссизм стал патологическим», — считает Сорос.

Большое количество сторонников, которые «проголосовали за его альтернативную реальность», превратило нарциссизм Трампа в «злокачественную болезнь».

«Он убежден, что может навязать свою альтернативную реальность не только своим последователям, но и самой реальности», — уверен финансист.

Говоря о Си Цзиньпине, он подчеркнул, что китайский лидер «перенес травматический опыт в ранней юности». Его отец был одним из основателей коммунистической партии Китая, но был изгнан, а его сын вырос в изгнании. С тех пор целью Си Цзиньпина было восстановление господства Коммунистической партии над жизнью Китая. Он называет это «китайской мечтой об обновленном Китае, способном проецировать свою мощь и влияние на внешний мир». Си Цзиньпин отменил систему коллективного руководства и «стал диктатором, как только собрал достаточно сил для этого», считает Сорос.

«Мотивации у Трампа и Си Цзиньпина совершенно разные. Трамп готов пожертвовать национальным интересом ради своих личных интересов, и сделает практически все, чтобы еще раз победить на выборах. Си Цзиньпин же стремится использовать слабые стороны Трампа и использовать искусственный интеллект для обеспечения полного контроля над гражданами Китая. Успех Си Цзиньпина далеко не гарантирован. Одна из уязвимостей Китая заключается в том, что страна все еще зависит от США в поставках микропроцессоров, которые необходимы для доминирования на рынке 5G и для полной реализации системы социальных кредитов, которая угрожает открытым обществам», — заявил он.

Сорос добавил, что не на руку Си Цзиньпину и демографическая ситуация в Китае, которая продолжит ухудшаться. Политика одного ребенка на одну семью привела к нехватке как молодых работников, так и женщин детородного возраста, а также к старению населения. Еще одна проблема заключается в том, что в рамках инициативы «Один пояс и один путь» было выдано много крупных займов, часть из которых никогда не будут погашены. Китай не может себе это позволить, потому что дефицит его бюджета растет, а положительное сальдо торгового баланса уменьшилось. По мнению Сороса, с тех пор, как Си Цзиньпин сконцентрировал власть в своих руках, экономическая политика Китая потеряла гибкость и изобретательность. Кроме того, США объявили Китай стратегическим соперником.

«Экономическая команда Трампа умудрилась перегреть и без того оживленную экономику. Фондовый рынок, отмечающий военный успех Трампа, достигает новых высот. Но перегретую экономику нельзя удерживать в точке кипения слишком долго. Если бы все это происходило незадолго до выборов, переизбрание Трампа было бы гарантированным. Проблема в том, что до выборов еще 10 месяцев, а в условиях революционной ситуации это целая жизнь», — отметил он.

Сорос добавил, что хотя ситуация для открытых обществ выглядит довольно мрачной, не стоит впадать в отчаяние. Во-первых, общество начинает осознавать важность борьбы с изменением климата. В ЕС этот вопрос стал приоритетным. Кроме того, есть надежда на то, что открытые общества выстоят.

«У них есть свои слабости, но есть они и у репрессивных режимов. Успешные диктатуры не понимают, когда и как прекратить репрессии. Это приводит к восстаниям. Сейчас они происходят по всему миру. Самое успешное восстание произошло в Гонконге, но обходится оно дорого и может разрушить экономическое процветание города», — считает финансист.

По его мнению, еще одна конструктивная сила — тот факт, что мэры больших городов сотрудничают в решении важных вопросов, таких как изменение климата и внутренняя миграция.

«Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и беспорядки во всем мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и последующие несколько лет будут определять не только судьбу Си Цзиньпина и Трампа, но и судьбу мира», — заявил Сорос.

$1 млрд на образовательную платформу


После этого он объявил, что выделит $1 млрд на создание на базе университетской сети «Открытое общество» глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата.

«Пришло время фонду „Открытое общество“ приступить к осуществлению амбициозного плана по созданию на его основе новой и инновационной образовательной сети, которая действительно нужна миру. Она будет называться Университетской сетью открытого общества (УСОО) и будет уникальной. Речь идет о международной платформе для обучения и проведения исследований. На первом этапе УСОО сильнее объединит существующую сеть. На втором этапе другие университеты смогут присоединиться», — объяснил Сорос, добавив, что уже начата реализация первого этапа.

Facebook работает на Трампа


По мнению Сороса, Facebook сыграл важную роль в избрании Трампа в 2016 году. Он опасается, что в 2020 году произойдет то же самое. Финансист подчеркнул, что соцсети не несут ответственности за распространение кандидатами преднамеренной лжи.

«Я думаю, что между Трампом и Facebook существует некое неформальное соглашение. Facebook будет работать на переизбрание Трампа, а он защитит Facebook, чтобы ситуация не изменилась. Поэтому меня очень беспокоят результатов выборов 2020 года. Facebook руководствуется только одним принципом: максимизировать свою прибыль независимо от того, какой вред это может нанести миру», — заявил он.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финансист Джордж Сорос в ходе выступления на полях форума в Давосе назвал два главных вызова для открытых обществ, обозвал Дональда Трампа «абсолютным нарциссом»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эмблема Космических сил США оказалась очень похожа на логотип Star Trek
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика