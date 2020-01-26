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Возможность объединения выпускных экзаменов и ЦТ обсуждается в Беларуси

26.01.2020 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Второй этап репетиционного тестирования проходит в Беларуси. Но, возможно, через 2-3 года выпускники и абитуриенты будут сдавать только экзамены, передает телеканал «Беларусь 1».

Выпускные экзамены и централизованное тестирование в Беларуси могут объединить. Соответствующая программа уже разработана. Сейчас идут обсуждения среди учащихся и преподавателей. В случае одобрения на переход потребуется два-три года. Об этом рассказал министр образования Беларуси Игорь Карпенко. Также он отметил, что в этом году существенных изменений не будет.

— Этот вопрос многих интересует, потому что здесь еще есть определенный скрытый потенциал разгрузки наших школьников. Потому что сегодня школьные экзамен проходят в одной форме, а вступительная кампания в высшие учебные заведения проходит в форме централизованного тестирования», — отметил Карпенко. —Конечно ЦТ решило ряд важных задач, как, например, уход от коррупционной составляющей, но вместе с тем не всегда за тестом мы видим личность. Сегодня мы рассматриваем вопрос, чтобы, может, перейти на систему внутренних экзаменов, собеседований.

Третий этап (последний) репетиционного тестирования пройдет в Беларуси весной.
 
 
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Второй этап репетиционного тестирования проходит в Беларуси. Но, возможно, через 2-3 года выпускники и абитуриенты будут сдавать только экзамены, передает...
 
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