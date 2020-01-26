ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двое неизвестных мужчин погибли на пожаре в Слуцком районе

26.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Жилой дом горел ночью 26 января в агрогородке Ленино Слуцкого района. На пожаре погибли двое мужчин. Хозяин дома — 52-летний местный житель, сообщает МЛЫН.BY.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в центр оперативного управления спасателей в 04:10.

Установлено, что дом принадлежит неработающему 52-летнему мужчине. В результате пожара погибли двое мужчин, личности которых и причина возгорания устанавливаются.

Агрогородок Ленино находится в Знаменском сельском совете. Главный специалист сельисполкома Лариса Курмашова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Это дом матери мужчины. Мать умерла больше трех лет назад, и он остался один. Люди, которые живут в Ленино, знают его как тихого и спокойного человека. Раньше трудился рабочим в школе. Пока мать была жива, он ухаживал за ней. В последнее время нигде не работал, были проблемы со здоровьем — с трудом ходил. Иногда выпивал, но запойным не был. Жил одиноко, гостей к себе не приглашал. И мы пока не знаем, кто именно в том доме погиб. Вроде как один местный, второй — минчанин. Туда сейчас никого не пускают. Приехали следователи. Но, по словам соседей, накануне к хозяину вроде приезжал кто-то из родственников. А дом был хороший, добротный, кирпичный, газ подведен, окна пластиковые. Но сейчас, говорят, крыши уже нет, все выгорело внутри.

По словам Ларисы Курмашовой, у хозяина есть сестра, которая живет в Минске. Она помогала брату, постоянно приезжала в Ленино. Летом чаще, зимой — реже.

Хозяин — мужчина не агрессивный и спокойный. После смерти матери оформил наследство и жил потихоньку. Хозяйство не держал, но огород садил.

Был ли он в эту ночь дома и погиб ли на пожаре, пока неизвестно.

Личность погибших мужчин и причину их смерти установит проверка, которую проводит Следственный комитет.

Сергей Есманович

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилой дом горел ночью 26 января в агрогородке Ленино Слуцкого района. На пожаре погибли двое мужчин. Хозяин дома — 52-летний местный житель.
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-5 новинок в мире пистолетов с крупнейшей оружейной выставки в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика