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Иван Литвинович: «Ходить и прыгать на батуте научился одновременно»
Источник материала: Партизан
Два с винтом, два с половиной, три с винтом, три с половиной, винт-винт, полвинта, два с двумя с половиной винта, два с полутора, два с тремя с половиной винта… Это отнюдь не магическое заклинание, а элементы прыжка, с которым 18-летний батутист из Вилейки Иван Литвинович завоевал серебро на декабрьском чемпионате мира в Токио.
Фото: Владислав Попченко
Сейчас он доводит свой прыжок до совершенства в спорткомплексе «Стайки», где сборная наших батутистов разбила тренировочный лагерь.
— Это тот самый прыжок, с которым ты намерен выступить на Олимпийских играх — 2020?
— Почти. Нужно доработать сложность и качество исполнения. Не одного дня дело — подготовить конкурентоспособную программу. Вопрос, поеду ли на Олимпиаду, остается открытым. На чемпионате мира завоевал неименную лицензию. Тренер еще решит, кому достанется путевка в Токио (у сборной Беларуси четыре олимпийские квоты: две у мужчин и две у женщин. — Авт.).
— На недавнем чемпионате мира ты завоевал сразу две медали: золотую в командных выступлениях и серебряную в индивидуальных. Был удивлен такому успеху?
— То, что на пьедестал поднялся дважды, для меня, честно говоря, стало приятным сюрпризом. Это второй чемпионат в моей карьере. Было даже немного не по себе, потому что в индивидуальных соревнованиях пришлось выступать одному от Беларуси. Но все получилось замечательно!
— Как настраиваешься на выступления?
— Стараюсь ни с кем не общаться, особенно перед важными стартами. Не люблю, когда родители приезжают болеть за меня на трибуны, — волнуюсь больше. Включаю музыку, чтобы немного взбодрить мысли и тело.
— Прыжки на батуте — сложный и очень субъективный вид спорта. Тебя это привлекает?
— Мне просто нравится прыгать. Само ощущение полета и отрыва от земли ни с чем не сравнимо… Субъективный — это вы правильно подметили. Судейство на соревнованиях жесткое и очень своенравное. Немного отвел руки в стороны — минус балл.
— Момент, когда впервые попал в зал акробатики, помнишь?
— Честно — нет. Моя мама работает тренером по прыжкам на батуте в Вилейской СДЮШОР. Постоянно брала меня с собой на занятия. Когда мне был год, я научился ходить и одновременно — прыгать на батуте. С пяти лет начал заниматься акробатикой, прыгал на дорожке. Затем оказался на батуте и тренировался у Петра Ивановича Зайцева. Три года назад меня заметила Ольга Анатольевна Власова (главный тренер национальной сборной. — Авт.) и взяла под свое крыло. Можно сказать, мне повезло.
— Дома в Вилейке часто бываешь?
— Увы, нет. Мой привычный маршрут сейчас — Минск — Витебск — «Стайки». Постоянные сборы, тренировки и соревнования выматывают. Съездить домой практически некогда. Все свободное время занимает университет. Учусь на дневном отделении в БГУФК. В будние дни тренируюсь, в выходные сдаю зачеты — сейчас как раз сессия. Надеюсь, что все сдам без хвостов. Иначе на соревнования не пустят.
— У тебя много друзей?
– Настоящих, с которыми знаком с самого детства, — лишь пару ребят. Очень редко удается с ними видеться, но уж если встречаемся — основательно засиживаемся, играем на компьютере и приставке. Смотрим фильмы. Любим «Трансформеров», «Хоббита» и «Властелина колец». Друзья говорят, после чемпионата мира я стал звездой в Вилейке. В городе несколько билбордов даже появилось. Но, поверьте, я нисколько не зазнался!
— Что тебя заставляет трудиться на батуте еще усерднее?
— (Улыбается.) Крик Ольги Анатольевны. Бодрит лучше кофе. А если серьезно, с мотивацией у меня проблем нет. Заставлять работать меня не нужно.
— Что главное для батутиста?
— Ритмика, пластика, психологическая устойчивость. Выносливость. Желание вкалывать до седьмого пота.
— В гимнастических видах большое значение имеет вес спортсмена. Есть лакомства, от которых тебе сложно отказаться?
— Люблю посидеть в «Макдональдсе», сходить в пиццерию. Дома бабушка готовит вкусные пельмени, пироги. Невозможно от такого отказаться. Тренер ругает за лишние килограммы, но для меня сбросить вес за денек-другой — не проблема.
— После II Европейских игр ощутил интерес со стороны болельщиков к твоему спорту?
— Когда был дома на Новый год, видел, как много детей идут записываться в секцию. В тамошней спортшколе недавно появились современные батуты. Если до 2016 года мало кто знал о прыжках на батуте, то II Европейские игры дали большой толчок нашему спорту. Сейчас не только в Минске, но и в регионах батутный бум.
— Кто из спортсменов тебя вдохновляет?
— Олимпийский чемпион Влад Гончаров всегда рядом на тренировках. Повторить его путь — моя мечта. Он профессионал до мозга костей. Трудяга!
— Твои ближайшие планы?
— Этап Кубка мира в Баку в конце февраля. Уж я там планирую быть на высоте!
Пружинисто оттолкнувшись от батута, Иван взмывает под потолок манежа. Кажется, еще немного, и он коснется головой потолка гимнастического зала…
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Два с винтом, два с половиной, три с винтом, три с половиной, винт-винт, полвинта, два с двумя с половиной винта, два с полутора, два с тремя с половиной винта… Это...
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