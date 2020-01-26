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Фийон-Майе выиграл масс-старт в Поклюке, Бочарников - 30-й

26.01.2020 14:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.


Квентен Фийон Майе. Фото: biathlonworld.com

Фийон-Майе (0+0+1+0) на 10 секунд опередил ставшего вторым немца Бенедикта Долля (0+1+0+0).

Бронзовую награду выиграл норвежец Йоханнес Бё (1+0+0+1). Лидер общего зачета Мартен Фуркад (0+0+1+0) финишировал пятым.

Пробившийся в масс-старт Сергей Бочарников (0+1+1+0) занял в итоге 30-е место.

 
 
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Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
 
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