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Фийон-Майе выиграл масс-старт в Поклюке, Бочарников - 30-й
Источник материала: Tut.by
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Фийон-Майе (0+0+1+0) на 10 секунд опередил ставшего вторым немца Бенедикта Долля (0+1+0+0).
Бронзовую награду выиграл норвежец Йоханнес Бё (1+0+0+1). Лидер общего зачета Мартен Фуркад (0+0+1+0) финишировал пятым.
Пробившийся в масс-старт Сергей Бочарников (0+1+1+0) занял в итоге 30-е место.
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Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
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