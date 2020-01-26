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«Черные риелторы» отправляются на скамью подсудимых — завершено расследование деятельности витебской ОПГ, которая лишала людей квартир

26.01.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организованная преступная группа, которая лишала людей жилья, была создана в середине 2018 года и действовала в течение года, известно о восьми потерпевших, некоторых из них держали взаперти на съемных квартирах и заставляли работать.

Банду организовал 31-летний мужчина в мае-июле 2018 года, в нее вошли 52-летний и еще один 31-летний мужчины. Двое из членов ОПГ были судимы и освободились не так давно: старший из них вышел в 2017 году, он отбывал 8-летний срок за серию мошеннических действий, а сам организатор освободился только в в 2018 году, свой 7-летний срок он получил за целый букет преступлений —мошенничество, кража, грабеж, разбой и вымогательство.

Криминальная троица начала подыскивать жертв, которых они убеждали одолжить деньги или продать принадлежащее им квартиры. Полученные деньги злоумышленники обещали вложить в совместный бизнес по перекупке машин. Они втирались в доверие к будущим жертвам, покупая им алкоголь и закуску. После завершения сделок по продаже недвижимости, однако, отношение менялось, а свои обещания «бизнесмены» выполнять не собирались.

Двое ранее судимых участника ОПГ были задержаны cотрудниками 7-го управления ГУБОПИК при силовой поддержке бойцов ОМОН 20 и 25 июня 2019 года.

Как тогда сообщала милиция, бывших владельцев жилья после продажи держали на съемных квартирах, кормили впроголодь и возили на различные низкоквалифицированные работы. Кроме того, этим людям запрещали контактировать со знакомыми и прежним кругом общения.

Также в ходе расследования этого уголовного дела следователям удалось установить и другие факты противоправной деятельности обвиняемых. Потерпевшими были признаны восемь человек, а добычей «черных риелторов» 120 000 рублей, об этом сайту «Народные новости Витебска» сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.


Всем троим предъявлено обвинение в совершении мошенничества организованной группой. Кроме того, двое ранее судимых участника ОПГ обвиняются в покушении на мошенничество, старшему из них также предъявлено обвинение в покушение на сутенерство, а младшему — в умышленном причинении телесного повреждения и несоблюдении требований превентивного надзора. Оба находятся под стражей, а третий участник группы — под личным поручительством.

Расследование этого уголовного дела завершено и оно передано прокуратуре для направления в суд.
 
Теги: Витебск
 
 
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Организованная преступная группа, которая лишала людей жилья, была создана в середине 2018 года и действовала в течение года, известно о восьми потерпевших,...
 
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