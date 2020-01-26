Шрайбман: Если Беларусь попадет под визовые ограничения США, то по нелепости

Потом ему сказали, что это немножечко дискриминация и он добавил в список еще пару вечных изгоев типа Венесуэлы и Северной Кореи.





Но показывать электорату, что ты ковбой и борешься с мигрантами, надо снова, скоро выборы. Поэтому подтянули автоматом список следующих стран-изгоев, в котором по старой памяти и мы висим.





То, что левая рука (Госдеп США) работает на разморозку отношений с Минском, а второй руке (администрации президента) на это плевать - неудивительно. В одном ведомстве работают профессионалы, во втором - люди, которых набрал Трамп.





Вроде, по первой информации, даже если запрет введут, то не на все типы виз, а только на иммиграционные, то есть туристические и деловые поездки останутся.