Олег Иванов: «Подписав Вудкрофта на два года, менеджмент сам себя поставил в неприличную позу... А канадцу по барабану»













«Константин Шостак, Иван Кульбаков, Игорь Брикун – три этих вратаря поедут на «мир». Я так думаю. Из «Динамо», лично я взял бы Андрея Костицина, Мишу Стефановича, Диму Знахаренко (такой «бультерьер» нужен будет)... Держал бы в уме Ковыршина, Демкова, Павловича и Китарова (на меньшинство).





Из молодых брать некого. Даже авансом. Парней уровня Буйницкого, Шаранговича, Лисовца и Хенкеля, какими они были будучи в Минске , на данный момент нет. Поэтому говорить о том, что клуб в этом сезоне «сработал на молодежь», объективно не приходится. Динамовская молодежь и с натяжкой – не игроки уровня КХЛ. Возможно, в следующем сезоне один-два молодых будут выглядеть значительно лучше, чем сейчас (такое бывает), но назвать это прорывом – язык не повернется...





Подписав Вудкрофта на два года, менеджмент «Зубров» сам себя поставил в неприличную позу... А канадцу по барабану. Он талдычит одно и тоже – работа у него такая...Системная», – написал Иванов в своем Instagram.