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Олег Иванов: «Подписав Вудкрофта на два года, менеджмент сам себя поставил в неприличную позу... А канадцу по барабану»

26.01.2020 14:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов поделился мнением о составе сборной Беларуси на предстоящем чемпионате мира.




«Константин Шостак, Иван Кульбаков, Игорь Брикун – три этих вратаря поедут на «мир». Я так думаю. Из «Динамо», лично я взял бы Андрея Костицина, Мишу Стефановича, Диму Знахаренко (такой «бультерьер» нужен будет)... Держал бы в уме Ковыршина, Демкова, Павловича и Китарова (на меньшинство).

Из молодых брать некого. Даже авансом. Парней уровня Буйницкого, Шаранговича, Лисовца и Хенкеля, какими они были будучи в Минске, на данный момент нет. Поэтому говорить о том, что клуб в этом сезоне «сработал на молодежь», объективно не приходится. Динамовская молодежь и с натяжкой – не игроки уровня КХЛ. Возможно, в следующем сезоне один-два молодых будут выглядеть значительно лучше, чем сейчас (такое бывает), но назвать это прорывом – язык не повернется...

Подписав Вудкрофта на два года, менеджмент «Зубров» сам себя поставил в неприличную позу... А канадцу по барабану. Он талдычит одно и тоже – работа у него такая...Системная», – написал Иванов в своем Instagram.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов поделился мнением о составе сборной Беларуси на предстоящем чемпионате мира.
 
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