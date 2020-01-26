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Женская сборная Беларуси выиграла золотые медали чемпионата Европы по индорхоккею

26.01.2020 15:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женская сборная Беларуси выиграла золотые медали чемпионата Европы по индорхоккею, который проходил на этой неделе в Минске.


Фото: Европейская федерация индорхоккея

В полуфинале наша команда одолела победительниц предыдущего Евро — сборную Германии — 5:2.

А в финале белоруски в буллитной серии победили в буллитной серии, казалось, непобедимую команду Нидерландов — 1:1 (4:3). Интересно, что счет наша сборная сравняла лишь за 13 секунд до конца основного времени.

 
Теги: Минск
 
 
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Женская сборная Беларуси выиграла золотые медали чемпионата Европы по индорхоккею, который проходил на этой неделе в Минске.
 
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