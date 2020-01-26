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Женская сборная Беларуси выиграла золотые медали чемпионата Европы по индорхоккею
Источник материала: Tut.by
Женская сборная Беларуси выиграла золотые медали чемпионата Европы по индорхоккею, который проходил на этой неделе в Минске.
В полуфинале наша команда одолела победительниц предыдущего Евро — сборную Германии — 5:2.
А в финале белоруски в буллитной серии победили в буллитной серии, казалось, непобедимую команду Нидерландов — 1:1 (4:3). Интересно, что счет наша сборная сравняла лишь за 13 секунд до конца основного времени.
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Женская сборная Беларуси выиграла золотые медали чемпионата Европы по индорхоккею, который проходил на этой неделе в Минске.
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