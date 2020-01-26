В Беларуси по-прежнему будет тепло

Источник материала: Ежедневник





В понедельник, 27 января, в Беларуси ожидается до плюс 5, но ночью может подморозить.

Как сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, 27 января в Беларуси будет преобладать облачная погода. Ночью в отдельных районах возможны небольшие осадки, днем на большей части территории ожидается мокрый снег и дождь. Местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог - гололедица.

Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, днем местами - 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем ожидается до 5 градусов тепла.