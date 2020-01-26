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В Беларуси по-прежнему будет тепло
26.01.2020 15:54 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В понедельник, 27 января, в Беларуси ожидается до плюс 5, но ночью может подморозить.
Как сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, 27 января в Беларуси будет преобладать облачная погода. Ночью в отдельных районах возможны небольшие осадки, днем на большей части территории ожидается мокрый снег и дождь. Местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог - гололедица.
Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, днем местами - 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем ожидается до 5 градусов тепла.
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В понедельник, 27 января, в Беларуси ожидается до плюс 5, но ночью может подморозить.
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