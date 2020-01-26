ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Спрос на новую продукцию есть». 140 новых разработок представили на Дне белорусской науки в НАН

26.01.2020 15:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В честь Дня белорусской науки ученые и исследователи нашей страны показали инновационные изобретения. 140 новых разработок и технологий представили в Национальной академии наук. Некоторые уже применяются в самых разных сферах – от медицины и фармацевтики до аграрной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спрос на новую продукцию есть». 140 новых разработок представили на Дне белорусской науки в НАН

Экспозиция состоит из семи кластеров. Здесь можно увидеть новые образцы электромобилей, 2D и 3D-материалы на основе полисахаридов, которые используют при лечении ожогов и других заболеваний кожи.

«Спрос на новую продукцию есть». 140 новых разработок представили на Дне белорусской науки в НАН

Белорусские разработки все чаще вызывают интерес у зарубежных компаний. Кроме того, многие институты Национальной академии наук сегодня работают напрямую с белорусскими предприятиями, создают совместные лаборатории, научные советы. Помимо этого, выполняется целый ряд программ Союзного государства.

«Спрос на новую продукцию есть». 140 новых разработок представили на Дне белорусской науки в НАН

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
Потенциал очень высокий, и об этом говорит тот факт, что Беларусь по ряду некоторых показателей на передовых позициях. По вопросам программирования, по вопросам материаловедения, по вопросам робототехники в каких-то областях. По вопросам производства электрического оборудования, которое сейчас активно внедряется в средствах транспорта. Сейчас в Российской Федерации на испытаниях 30 автобусов с газогенераторными двигателями. Это говорит о том, что спрос на новую продукцию с новыми элементами и новыми характеристиками есть.

«Спрос на новую продукцию есть». 140 новых разработок представили на Дне белорусской науки в НАН

Владислав Посредников, специалист по маркетингу ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»:
Сегодня на выставке мы представили линейку видеомониторов для служб управления воздушным движением. Также ноутбук, выполненный в конструктиве с монитором с соотношением 1:1. Это уникальная разработка, не имеет аналогов в мире. Основное его преимущество – именно соотношение сторон диагонали экрана один к одному.

«Спрос на новую продукцию есть». 140 новых разработок представили на Дне белорусской науки в НАН

В 2020 году в Беларуси намерены создать и экспериментальное производство электротранспорта.

Люди в материале: Григорий Рапота
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В честь Дня белорусской науки ученые и исследователи нашей страны показали инновационные изобретения. 140 новых разработок и технологий...
 
Новости дня
Новости разные
 
«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика