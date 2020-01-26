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«Спрос на новую продукцию есть». 140 новых разработок представили на Дне белорусской науки в НАН
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В честь Дня белорусской науки ученые и исследователи нашей страны показали инновационные изобретения. 140 новых разработок и технологий представили в Национальной академии наук. Некоторые уже применяются в самых разных сферах – от медицины и фармацевтики до аграрной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспозиция состоит из семи кластеров. Здесь можно увидеть новые образцы электромобилей, 2D и 3D-материалы на основе полисахаридов, которые используют при лечении ожогов и других заболеваний кожи.
Белорусские разработки все чаще вызывают интерес у зарубежных компаний. Кроме того, многие институты Национальной академии наук сегодня работают напрямую с белорусскими предприятиями, создают совместные лаборатории, научные советы. Помимо этого, выполняется целый ряд программ Союзного государства.
Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
Владислав Посредников, специалист по маркетингу ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»:
В 2020 году в Беларуси намерены создать и экспериментальное производство электротранспорта.
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Новости Беларуси. В честь Дня белорусской науки ученые и исследователи нашей страны показали инновационные изобретения. 140 новых разработок и технологий...
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