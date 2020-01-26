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«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле

26.01.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомель на один вечер вернулся блистательный XIX век. Традиционный Рождественский бал православной молодежи собрал более 500 участников со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле

«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле

Четырехчасовой танцевальный марафон – это не только легкость вальса и беспечность мазурки. Бал – это прежде всего место встречи и общения людей, культурная традиция, манеры и воспитание. К этому вечеру участники готовятся многие месяцы: тренировки, подбор костюмов – здесь важно все.

«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле

Оксана Карпова, участница бала:
Этот мундир – плод нашей совместной недельной работы, мы вдвоем над ним трудились. Здесь все то желание получить сегодня удовольствие друг от друга, от танцев, от общества. Все выразилось в этом костюме.

«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле

Вадим Бубнов, участник бала:
Сама эпоха XIX века, когда в красивых дворцах устраивались такие пышные балы по различным поводам (это могла быть помолвка, крестины). На этих балах можно было познакомиться. В XIX веке знакомились не по интернету, а как раз таки собирались на балах, и там молодые дамы с кавалерами, танцуя, могли познакомиться друг с другом.

«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле

Кстати, освоить основные шаги бальных танцев можно было и прямо на балу. Для новичков работали инструкторы. К слову, самые юные участники танцевального вечера едва научились самостоятельно стоять на собственных ногах.

«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле

«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле

Люди в материале: Оксана Карпова, Вадим Бубнов
 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомель на один вечер вернулся блистательный XIX век. Традиционный Рождественский бал православной молодежи собрал более 500 участников со всей...
 
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