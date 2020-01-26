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За нефть так не сражаются. Посмотрите, как кот и лиса делят колбасу
Источник материала: KYKY>
На Ямале сейчас – -26 С°, как выживает как может. Например, горная лиса решила выйти из леса и подойти поближе к людям. Её заметил местный мужчина и предложил колбасы. А потом пришел местный кот.
Поверьте, на фоне этой битвы за колбасу, торги Беларуси и России за нефть и газ – детская игра. Смотрите сами:
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На Ямале сейчас – -26 С°, как выживает как может. Например, горная лиса решила выйти из леса и подойти поближе к людям. Её заметил местный мужчина и предложил колбасы....
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