За нефть так не сражаются. Посмотрите, как кот и лиса делят колбасу

Источник материала: KYKY

На Ямале сейчас – -26 С°, как выживает как может. Например, горная лиса решила выйти из леса и подойти поближе к людям. Её заметил местный мужчина и предложил колбасы. А потом пришел местный кот.

Поверьте, на фоне этой битвы за колбасу, торги Беларуси и России за нефть и газ – детская игра. Смотрите сами: