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Венедиктов рассказал о встрече Путина и Лукашенко в Сочи, «где должна быть поставлена точка»
Источник материала: Партизан
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что Путин и Лукашенко на этот раз договорятся о ценах на нефть и газ. Об этом он заявил 25 января в эфире еженедельной программы «Будем наблюдать».
Отвечая на вопрос, каким образом можно прокомментировать недавние резкие высказывания Лукашенко, Венедиктов ответил:
«Ничего не удивляет. По-моему, все кто слышал интервью, которое Лукашенко дал «Эхо Москвы» уже почти месяц назад. Ну это развитие… Понятно, что это флуктуации… Насколько я знаю, 31 января, или 30-го, должна быть встреча Путина и Лукашенко в Сочи, где должна быть поставлена точка», пишет
Журналист, близкий к Кремлю, обратил внимание на то, что те российские чиновники, которые отвечали за переговоры с Беларусью, потеряли свои должности.
«Правда в том, Лукашенко мне это говорил, говорил аккуратно, что главным противником договоренностей являлся Силуанов, который потерял в должности, Медведев, который потерял должность, Орешкин, который перешел на пост (помощника президента — прим. reform.by), и Бабич, который пока замминистра экономики (экономического развития — прим. reform.by) у Решетникова. Вот, собственно, история в этом. Но я думаю, что Лукашенко понимает, что за всем этим стоит Путин, но Путин не входит в детали до тех пор, пока он не садится с Лукашенко один на один. Посмотрим», — рассказал Венедиктов.
Гравный редактор «Эха Москвы» выказал уверенность в том, что на этот раз президенты договорятся.
«Мне кажется, что договорятся. Вот все мне говорят — нет, что Путин решил Белоруссию… А мне кажется, на ЭТОМ этапе договорятся. Но я могу ошибаться. Сейчас я не могу сказать — здесь я не могу шаманить», — уверен Венедиктов.
На уточняющий вопрос Сергея Бунтмана «Что в принципе не снимает перспективы решения по Беларуси?», Алексей Венедиктов ответил утвердительно: «Нет, не снимает. Вопрос цены…»
Напомним, Александр Лукашенко 24 января, посещая Шкловский район, анонсировал очередную встречу с российским президентом:
«Не я поднял вопрос. Он поднял. Прошло время, позиция изменилась. Я говорю: как так? А там уже руководители компаний и в правительстве умные дельцы, которые на нефтяной этой трубе сидят, накрутили его: мы (российские компании. — Прим.) там много теряем. Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — сказал Лукашенко.
Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что точные даты встречи президентов Беларуси и России еще не определены.
В эти же дни запланирован визит госсекретаря Майкл Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. В Минске высокопоставленный американский чиновник будет 1 февраля.
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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что Путин и Лукашенко на этот раз договорятся о ценах на нефть и газ. Об этом он заявил 25...
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