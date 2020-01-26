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Какие предприятия попали в топ-10 налогоплательщиков Минска и сколько налогов уплатили физлица и ИП
Источник материала: Tut.by
За 2019 год город Минск собрал 12 миллиарда 911,2 миллиона рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Об этом сообщает инспекци МНС по Минску. При этом 3,8 миллиарда рублей из них
В топ-10 плательщиков столицы, которые внесли в 2019 году в бюжет города наибольшие суммы налогов, оказались — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «МИНСКЭНЕРГО», ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», унитарное предприятие «А1», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».
По категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 73,1%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 68,1%. На организации государственного сектора приходится 26,9% всех поступлений, на физлиц — 3,2%, на индивидуальных предпринимателей — 1,8%.
В Минске насчитывается 134,2 тысячи субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тысячи субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 9 миллиардов рублей и 3,5 миллиарда рублей соответственно.
В столице работает 58,3 тысячи организаций и 78,4 тысячи индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов (сборов) являются 270,5 тысяч физлиц.
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За 2019 год город Минск собрал 12 миллиарда 911,2 миллиона рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
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