Какие предприятия попали в топ-10 налогоплательщиков Минска и сколько налогов уплатили физлица и ИП

Источник материала: Tut.by

За 2019 год город Минск собрал 12 миллиарда 911,2 миллиона рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Об этом сообщает инспекци МНС по Минску. При этом 3,8 миллиарда рублей из них уплатили 10 самых крупных организаций столицы. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие это организации.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В топ-10 плательщиков столицы, которые внесли в 2019 году в бюжет города наибольшие суммы налогов, оказались — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «МИНСКЭНЕРГО», ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», унитарное предприятие «А1», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».

По категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 73,1%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 68,1%. На организации государственного сектора приходится 26,9% всех поступлений, на физлиц — 3,2%, на индивидуальных предпринимателей — 1,8%.

В Минске насчитывается 134,2 тысячи субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тысячи субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 9 миллиардов рублей и 3,5 миллиарда рублей соответственно.

В столице работает 58,3 тысячи организаций и 78,4 тысячи индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов (сборов) являются 270,5 тысяч физлиц.