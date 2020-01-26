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Адвокат Денис Алейников поможет BlitzTeam отбиваться от исков Wargaming на $1,7 млн

26.01.2020 16:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокат Денис Алейников возглавил юридическую защиту компании BlitzTeam в судебном споре против Wargaming. Об этом он сообщил в Фейсбуке.

В декабре 2019 года Wargaming подала иски к своим бывшим сотрудникам, которые работают в ООО «БлицТим». Компания требует компенсировать до полумиллиона долларов с человека за использование опенсор-движка, пишет dev.by.

Геймдев-студию Blitz Team основали бывшие сотрудники Wargaming Кирилл Поляков и Виктор Клещенко полтора года назад. Оба стояли у истоков World of Tanks Blitz. Blitz Team разрабатывает мобильный PVP-шутер Battle Prime. В основе игры — авторский движок Blitz Engine.

Что говорят в Wargaming

Вот как прокомментировали иск к бывшим сотрудникам в Wargaming: 

— Компания Wargaming столкнулась с нарушениями своих исключительных прав некоторыми бывшими сотрудниками на территории Беларуси, США и других стран. С целью защиты интеллектуальной собственности было проведено расследование, к которому привлекли независимых экспертов. В ходе расследования были выявлены факты, которые стали причиной обращения в суд и другие компетентные органы.

В 2014 году Wargaming приобрела исключительные права на версию движка DAVA Engine, которая была размещена в 2011 году на GitHub. Эта версия находится в открытом доступе и в настоящее время. Однако, начиная с 2014 года, Wargaming провела большую работу по усовершенствованию технологии. Размещение на GitHub кода DAVA Engine, созданного Wargaming, начиная с 2014 года, не было авторизовано компанией. Wargaming обратилась за защитой нарушенных прав на версии движка DAVA Engine, разработанные компанией после 2014 года, которые не являются Open Source технологией.

Что говорят в BlitzTeam

На своём сайте Blitz Team сообщила, что Денис Алейников возглавил юридическую защиту компании и сотрудников в споре с Wargaming, и прокомментировала ситуацию. 

— Компания стала резидентом ПВТ и начала свою самостоятельную деятельность в мае 2018. Мы сделали это с целью создать свой продукт в своей стране и вырастить «компанию на миллиард» в Беларуси, а не где-то на Кипре. В декабре 2019 состоялся глобальный релиз нашей первой игры Battle Prime. За первые недели игра получила более миллиона установок со всего мира и высокую оценку аудитории (4,6 из 5 в Apple App Store), а наши сотрудники — повестки в суд.

Кипрская компания Wargaming, разработчик и издатель World of Tanks, подала персональные иски в Верховный Суд к пятерым своим бывшим, а теперь нашим сотрудникам на общую сумму 1,69 миллиона долларов. (рекордная для Беларуси сумма). Формально Wargaming обвиняет сотрудников в якобы имевшем место нарушении его исключительных прав путем размещения на GitHub копии исходного кода Open Source движка DAVA Framework/Engine (вариант лицензии BSD3) и создании форков от этой копии. Истинная цель этих исков, мы думаем, совсем другая.
 
 
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Адвокат Денис Алейников возглавил юридическую защиту компании BlitzTeam в судебном споре против Wargaming. Об этом он сообщил в Фейсбуке.
 
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