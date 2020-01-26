Никогда не делайте это в интернете: 6 привычных действий в сети, которые стали опасными

Источник материала: Полымя

Вы не должны легко раздавать адрес своей личной электронной почты. Если вы не планируете активно использовать веб-сайт, вам следует вместо этого рассмотреть возможность подписки по разовой электронной почте.

Расширения браузера для временного или одноразового адреса электронной почты, также автоматически генерируют уникальный одноразовый адрес, который вы можете вводить всякий раз, когда они обнаруживают поле электронной почты в онлайн-форме или на странице регистрации.

3. Прекратите сохранение паролей в вашем браузере

Большинство браузеров спрашивают, хотите ли вы сохранить пароль всякий раз, когда вы входите в систему или регистрируетесь на новой платформе. Но вы никогда не должны нажимать эту кнопку «Да».

Встроенный в браузер менеджер паролей не так безопасен, как должен. В большинстве случаев ваши учетные данные будут храниться в простом текстовом формате, к которому любой взломщик может получить доступ.

Мы рекомендуем перейти на выделенный менеджер паролей. Эти инструменты предназначены для защиты ваших учетных данных и, самое главное, они работают во всех приложениях и операционных системах.

4. Прекратите игнорировать условия использования сервиса

Я уверен, что мы все делали это: быстро-быстро прокручивали сроки и условия, чтобы скорей добраться до кнопки «согласен». Однако сейчас это может нанести серьезный ущерб вашим личным данным и привести к серьезным последствиям.

К счастью, есть несколько признаков, которые вы можете найти, чтобы понять с чем вы согласны. Вы можете искать общие термины, такие как «информация» и «данные». Или вы можете перейти на вспомогательные сайты, такие как tosdr.org которые обобщают правила известных служб на простом языке.

5. Прекратите просмотр сайтов без HTTPS

Некоторое время назад было выпущено более зашифрованное обновление под названием HTTPS. Главная его особенность заключается в том, что любая информация, которой сайт обменивается с сервером, защищена и не может быть скрытно взломана злоумышленниками. К сожалению, HTTP все еще действует, и многие веб-сайты не чувствуют необходимости переключаться на HTTPS, что делает ваши данные уязвимыми для взлома.





6. Перестаньте разрешить куки и оставлять их на посещаемых сайтах



Мы редко задумываемся над тем, что значит всплывающее окно «Разрешить куки» при первом посещении сайта. Но ты почему то их должен принять.

Куки были рождены как отличный инструмент для разработчиков много лет назад, теперь это уже не так. Куки практически не имеют шифрования и могут легко попасть в чужие руки.

К сожалению, большинство веб-сайтов не работают правильно, когда вы полностью отключаете файлы cookie. Как быть? Вы переведите их в режим самоуничтожения, ведь если вы не зарегистрировались, вы скорее всего, не будете использовать этот веб-сайт.

Для этого можно использовать стороннее расширение для браузера, такое как Cookie AutoDelete.

Большинство браузеров имеют собственные настройки для очистки.