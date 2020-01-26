Оргкомитет Конгресса за независимость определил квоты представительства

Об этом шла речь на прошедшем в Минске заседании оргкомитета Конгресса.





Сопредседатель оргкомита Елена Анисим, другие члены оргкомитета не исключили возможности участия определенных представителей белорусских властей на Конгрессе и – по принципу взаимности – демократических лидеров на официальном собрании.





При рассмотрении текущего внешнеполитического контекста проведения Конгресса Международный секретарь Оргкомитета Елена Крушевская отметила, что «требуется вернуть Беларусь в международную повестку дня и вести совместную работу с нашими единомышленниками за рубежом. Это подразумевает как работу с теми политиками, юристами и правозащитниками, которые работают с представителями белорусской оппозиции и диаспоры, так и налаживание контактов с новыми потенциальными партнёрами. У нас запланированы встреча с гостями из России, представляющими Гражданский Форум «ЕС-РФ», ряд встреч с послами стран ЕС в Беларуси. Мировое сообщество должно быть заинтересовано в том, чтобы белоруcский “индекс демократии” вырос, чтобы наша страна сохранила свой суверенный статус страны-члена ООН».





К составу Оргкомитета Конгресса присоединились крупные организации: Консервативно-христианская партия-БНФ (лидер З.Позняк), Движение солидарности «Разам», гражданская инициатива «Рада беларусской интеллигенции». Партия «Зелёные» приняла решение направить наблюдателя, а через две недели рассмотрит возможность также стать соорганизатором Конгресса. Оргкомитет удовлетворил просьбу Нины Шидловской об уходе с позиции сопредседателя Оргкомитета из-за болезни, при этом представляемая ею ЗБС «Батьковщина» остаётся в организаторах Конгресса. На две позиции сопредседателей Оргкомитета были избраны лидер «Рады беларусской интеллигенции» Владимир Колас и лидер Движения солидарности «Разам» Алёна Толстая (теперь у Оргкомитета пять сопредеседателей, наряду с А.Анисим, И.Рынкевичем и П.Северинцем).





Оргкомитет определил нормы, квоты представительства и порядок выборов делегатов на Конгресс: политические партии, республиканские общественные объединения, имеющие более 1000 членов, выдвигают по 40 делегатов, другие республиканские объединения, в том числе незарегистрированные – 20 делегатов, собрания граждан, незарегистрированные гражданские инициативы смогут выдвинуть одного делегата от каждых десяти граждан. Полномочия делегатов должны быть подтверждены выписками из протоколов собраний или заседаний полномочных органов структур белорусского общества. В ближайшие дни Оргкомитет обратится к белорусскому народу с Декларацией с призовом участия в Конгрессе, а в адрес всех заинтересованных организаций будет направлено информационное письмо с разъяснением порядка участия в Конгрессе.



