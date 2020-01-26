Нацбанк назвал кредитные риски для экономики

reform.by Как отмечается в докладе заместителя председателя правления Национального банка Дмитрия Калечица, в прошлом году объем необслуживаемых кредитов снизился с 2,8 млрд до 2,7 млрд рублей. На 97% необслуживаемые активы банков состоят из долгов юрлиц, пишет





В докладе отмечается улучшение кредитного портфеля, которое началось с мая прошлого года. Доля необслуживаемых активов в активах банков на 1 января 2020 года составила 4,6%, при этом на 1 мая 2019-го она достигала почти 6%.





В структуре долгов юрлиц необслуживаемые активы составляют 6,8%, а в структуре их валютных долгов — 7,3%.





«Объем потенциальных рисков в широком определении, связанных с недостаточной кредитоспособностью крупнейших государственных предприятий, оценивается Национальным банком на уровне 15,6% ВВП», говорится в докладе.





Дмитрий Калечиц отмечает и скрытый потенциал кредитного риска. Он обусловлен перераспределением кредитных ресурсов от кредитоспособных предприятий к финансово неустойчивым. Например, организации-переработчики выдают займы и авансы неэффективным сельхозпредприятиям. Кредитная нагрузка переработчиков увеличивается.





Нацбанк отмечает, что по результатам стресс-тестов выявлено: замедление мировой экономики и ухудшение внешних условий работы беларусской экономики приведет к усилению проблем многих предприятий с обслуживанием долгов. Доля необслуживаемых активов в активах банков может превысить 10%. Многие банки столкнутся с убытками.





Нацбанк намерен проводить политику, которая будет нацелена на поддержание равновесных темпов кредитования. Он также будет добиваться сохранения стандартов оценки рисков и не допускать необоснованного роста кредитования сверх платежеспособного спроса.





«Банкам при оценке финансового состояния кредитополучателей следует особое внимание уделять потенциальным источникам погашения кредитных обязательств. Важно понимать, что ресурсная база банков формируется во многом за счет средств населения. При этом одними из самым активных вкладчиков являются пенсионеры», подчеркивается в докладе.





В сфере кредитования физлиц отмечается замедление темпов роста. За прошлый год требования банков к беларусам выросли на 22%, что на 6 п.п. ниже темпов 2018 года.





Нацбанк направил банкам рекомендации по расчету среднемесячного платежа по кредиту, в частности по овердрафтным кредитам и кредитным линиям им предложено учитывать, что срок погашения кредитов не превышает одного года. Также банкам рекомендовано учитывать сведения о размере коммунальных платежей и платежах по рассрочками при расчете показателя долговой нагрузки заемщика-физлица. Предпринимаются и другие меры по ограничению долговой нагрузки населения.





В 2020 году Нацбанк намерен закрепить подходы к расчету долговой нагрузки физлица нормативным правовым актом. Планируется установить формулу для расчета ежемесячных платежей по кредитным договорам с учетом ранее направленных банкам рекомендаций. Будут учтены и особенности отдельных кредитов: овредрафта, автокредита, кредита на обучения, рассрочки. Проект документа находится на стадии согласования.