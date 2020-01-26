Новая Skoda Octavia RS получит гибридную установку

Источник материала: Tut.by

Компания Skoda официально подтвердила дату премьеры нового поколения Octavia RS, одна из версий которой теперь будет обозначаться приставкой iV — это значит, что машина станет полноценным «гибридом» с возможностью подзарядки от розетки. Впервые «заряженный» вариант Octavia покажут на публике на Женевском автосалоне, который откроется 3 марта.



Фото: forum.octaviaclub.cz

В гамме Skoda это будет первая «эрэска» с гибридной силовой установкой, которую она разделит с новыми соплатформенными моделями — Volkswagen Golf GTE и Cupra Leon. Уже известно, что новая Octavia RS iV получит комбинацию 1,4-литрового мотора TSI и электродвигателя, развивающих в сумме 245 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. До 100 км/ч гибридная Octavia сможет разгоняться примерно за 7 секунд, а одного заряда блока батарей емкостью 13 кВтч должно хватить примерно на 55 км пробега на одной электротяге.



Фото: forum.octaviaclub.cz

В гамме новой Octavia RS также ожидаются и традиционные версии — с бензиновым турбо-«четверкой» 2.0 TSI EA888 с отдачей примерно, как и у гибридной версии (но при этом на 250 кг легче), а также дизельный вариант с мотором 2.0 TDI.



Фото: Skoda

Skoda пока поделилась лишь малоинформативным тизером с изображением фирменного шильдика RS, но несколько фотографий новой Octavia RS уже успели попасть в Сеть благодаря стараниям пользователей форума OctaviaClub.cz . Больше подробностей о новой Octavia RS станут известны ближе к моменту премьерного показа в Женеве.