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Новая Skoda Octavia RS получит гибридную установку

26.01.2020 16:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Skoda официально подтвердила дату премьеры нового поколения Octavia RS, одна из версий которой теперь будет обозначаться приставкой iV — это значит, что машина станет полноценным «гибридом» с возможностью подзарядки от розетки. Впервые «заряженный» вариант Octavia покажут на публике на Женевском автосалоне, который откроется 3 марта.


Фото: forum.octaviaclub.cz

В гамме Skoda это будет первая «эрэска» с гибридной силовой установкой, которую она разделит с новыми соплатформенными моделями — Volkswagen Golf GTE и Cupra Leon. Уже известно, что новая Octavia RS iV получит комбинацию 1,4-литрового мотора TSI и электродвигателя, развивающих в сумме 245 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. До 100 км/ч гибридная Octavia сможет разгоняться примерно за 7 секунд, а одного заряда блока батарей емкостью 13 кВтч должно хватить примерно на 55 км пробега на одной электротяге.


Фото: forum.octaviaclub.cz

В гамме новой Octavia RS также ожидаются и традиционные версии — с бензиновым турбо-«четверкой» 2.0 TSI EA888 с отдачей примерно, как и у гибридной версии (но при этом на 250 кг легче), а также дизельный вариант с мотором 2.0 TDI.


Фото: Skoda

Skoda пока поделилась лишь малоинформативным тизером с изображением фирменного шильдика RS, но несколько фотографий новой Octavia RS уже успели попасть в Сеть благодаря стараниям пользователей форума OctaviaClub.cz. Больше подробностей о новой Octavia RS станут известны ближе к моменту премьерного показа в Женеве.

 
 
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Компания Skoda официально подтвердила дату премьеры нового поколения Octavia RS, одна из версий которой теперь будет обозначаться приставкой iV - это значит, что машина...
 
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